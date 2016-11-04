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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Насьональ
Витория Гимараеш - Насьональ: обзор матча 04 ноября 2016
Витория Гимараеш
04.11.2016, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 10 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Насьональ
Желтая карточка
Б. Менса
65'
63'
Желтая карточка
В. Гарсия
62'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
А. Газаль
50'
Желтая карточка
А. Газаль
Начало матча
Статистика матча Витория Гимараеш - Насьональ
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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