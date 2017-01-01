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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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Боавишта
Результаты
Боавишта - результаты матчей
Порту
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
Сайт:
http://boavistafc.pt/
Тренер:
Эрвин Санчес
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Результаты
Расписание
Таблица
Португалия. Примейра. 2024/2025
Португалия. Примейра. 2023/2024
Португалия. Примейра. 2022/2023
Португалия. Примейра. 2021/2022
Португалия. Примейра. 2020/2021
Португалия. Примейра. 2019/2020
Португалия. Примейра. 2018/2019
Португалия. Примейра. 2017/2018
Португалия. Примейра. 2016/2017
Португалия. Примейра. 2015/2016
Португалия. Примейра. 2014/2015
17.05 | 20:00
Арука
4 : 1
Боавишта
11.05 | 22:30
Боавишта
1 : 2
Порту
05.05 | 22:15
АВС
1 : 2
Боавишта
27.04 | 22:30
Боавишта
0 : 5
Спортинг
18.04 | 17:30
Фаренсе
0 : 1
Боавишта
12.04 | 17:30
Боавишта
0 : 1
Насьональ
07.04 | 22:15
Риу Аве
0 : 2
Боавишта
01.04 | 22:15
Боавишта
1 : 3
Жил Висенте
16.03 | 23:30
Морейренcе
1 : 0
Боавишта
09.03 | 23:30
Боавишта
1 : 2
Витория Гимараеш
02.03 | 18:30
Боавишта
1 : 0
Санта-Клара
22.02 | 21:00
Бенфика
3 : 0
Боавишта
14.02 | 23:15
Боавишта
0 : 1
Эштрела
09.02 | 18:30
Эшторил
2 : 1
Боавишта
31.01 | 23:15
Боавишта
0 : 2
Фамаликан
26.01 | 23:30
Брага
3 : 0
Боавишта
20.01 | 23:15
Боавишта
2 : 3
Каза Пиа
04.01 | 23:30
Боавишта
1 : 3
Арука
28.12 | 23:30
Порту
4 : 0
Боавишта
21.12 | 21:00
Боавишта
0 : 0
АВС
14.12 | 23:30
Спортинг
3 : 2
Боавишта
08.12 | 18:30
Боавишта
1 : 1
Фаренсе
30.11 | 21:00
Насьональ
0 : 0
Боавишта
09.11 | 23:30
Боавишта
0 : 2
Риу Аве
02.11 | 23:30
Жил Висенте
1 : 2
Боавишта
26.10 | 20:00
Боавишта
0 : 2
Морейренcе
06.10 | 17:30
Витория Гимараеш
2 : 2
Боавишта
29.09 | 22:30
Санта-Клара
1 : 0
Боавишта
23.09 | 22:15
Боавишта
0 : 3
Бенфика
16.09 | 22:15
Эштрела
2 : 2
Боавишта
31.08 | 20:00
Боавишта
0 : 0
Эшторил
24.08 | 22:30
Фамаликан
1 : 0
Боавишта
18.08 | 22:30
Боавишта
0 : 1
Брага
10.08 | 20:00
Каза Пиа
0 : 1
Боавишта
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