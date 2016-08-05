Шейдаев и Махмудов будут выступать за сборную Азербайджана

Комитет по статусу игроков ФИФА принял решение относительно обращений Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, связанных с Рамилем Шейдаевым и Эмином Махмудовым.

Комитет одобрил выступление футболистов за сборную Азербайджана. Об это решении ФИФА уведомила УЕФА и РФС.

Напомним, что Шейдаев является воспитанником «Зенита». Игрок стал победителем чемпионата Европы до 17 лет в составе сборной России. Махмудов, чьим первым клубом был «Сатурн», провел за юношеские и молодежные российские сборные 34 матча.