Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Российский защитник перешел в «Боавишту»

«Боавишта» подписала контракт с центральным защитником Виталием Лысцовым.

По данным Transfermarkt, соглашение клуба с россиянином рассчитано до конца сезона.

29-летний Лысцов был в статусе свободного агента с лета, когда покинул «Лейрию».

  • Ранее он также играл в Португалии за «Тонделу» и вторую команду «Бенфики».
  • В России Лысцов играл за «Крылья Советов», «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».
  • «Боавишта» занимает последнее 18-е место в портуальской Примейре с 12 очками после 21 матча.
  • В 2014–2016 годах Лысцов провел 9 матчей за молодежную сборную России, забил 1 гол.

Новости по теме
«Боавишта» усилилась российским защитником 2
Топ-10 самых дорогих свободных агентов среди российских футболистов 2
«Химки» подписали экс-защитника «Бенфики» и «Локомотива» 2
Источник: страница «Боавишты» в соцсети X

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.02.2025 11:17
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1739434788
Откуда этот размалёванный?
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1739436104
Че то не помню такого) наверное из топов Тушинских)
Ответить
krasenkowbor
1739437040
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Ответить
Кривая да нелёгкая
1739443750
Кто таков? Ловят )?
Ответить
zigbert
1739458184
Правильный выбор Боавишты. Команде сейчас нужны крепкие защитники.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 