Российский защитник перешел в «Боавишту»

«Боавишта» подписала контракт с центральным защитником Виталием Лысцовым.

По данным Transfermarkt, соглашение клуба с россиянином рассчитано до конца сезона.

29-летний Лысцов был в статусе свободного агента с лета, когда покинул «Лейрию».