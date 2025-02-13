Российский защитник перешел в «Боавишту»

«Боавишта» подписала контракт с центральным защитником Виталием Лысцовым.
По данным Transfermarkt, соглашение клуба с россиянином рассчитано до конца сезона.
29-летний Лысцов был в статусе свободного агента с лета, когда покинул «Лейрию».
- Ранее он также играл в Португалии за «Тонделу» и вторую команду «Бенфики».
- В России Лысцов играл за «Крылья Советов», «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».
- «Боавишта» занимает последнее 18-е место в портуальской Примейре с 12 очками после 21 матча.
- В 2014–2016 годах Лысцов провел 9 матчей за молодежную сборную России, забил 1 гол.