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    «Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом «Боавишты» Элисом

    Нападающий «Боавишты» Альберт Элис может продолжить карьеру в России.

    По информации Record, на игрока сборной Гондураса претендуют «Спартак» и «Локомотив».

    Португальский клуб хочет заработать на продаже форварда 10 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне Элис забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 32 матчах.
    • Рыночная стоимость 25-летнего футболиста – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Record

    Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - почти 350 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3664

      Из Твери Леха 51 минуту назад

      Как так получается, что на одного игрока из другого конца света сразу два клуба претендуют? От России какой-то 1 общий агент ездит по странам и привлекает кого-то, а потом работает с нашими клубами, мол кто больше забашляет? Я думал для таких дел скауты существуют, но отдельно от каждого клуба, чтоб конкурентам не достался определенной игрок.

      1
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      Рейтинг: +2441

      Алехсбургер. > Из Твери Леха 35 минут назад

      "Есть многое на свете, друг Горацио ..
      Что и не снилось.."
      в основном-транзакции..)

      1
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      Рейтинг: +1634

      acor94 1 час назад

      уже представляю как Орлов кричит: игрок сборной Гондураса бьёт по воротам зенита ииии...

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      Рейтинг: +1573

      spam2009 1 час назад

      Элис - кто такая Элис?

      2
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      Рейтинг: +2441

      Алехсбургер. > spam2009 1 час назад

      Отличная речёвка!++)))

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      Рейтинг: +30175

      zra78 1 час назад

      Приедет в нашу страну по живёт,поиграет и скажет:не ту страну то назвали Гондурас...

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