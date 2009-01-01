«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом «Боавишты» Элисом

Как так получается, что на одного игрока из другого конца света сразу два клуба претендуют? От России какой-то 1 общий агент ездит по странам и привлекает кого-то, а потом работает с нашими клубами, мол кто больше забашляет? Я думал для таких дел скауты существуют, но отдельно от каждого клуба, чтоб конкурентам не достался определенной игрок.
Нападающий «Боавишты» Альберт Элис может продолжить карьеру в России.
По информации Record, на игрока сборной Гондураса претендуют «Спартак» и «Локомотив».
Португальский клуб хочет заработать на продаже форварда 10 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Элис забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 32 матчах.
- Рыночная стоимость 25-летнего футболиста – 4 миллиона евро.
Источник: Record
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