Защитник «Боавишты» оценил шансы попасть в сборную России

Защитник «Боавишты» Виталий Лысцов считает, что тренерский штаб сборной России пока не рассматривал его в качестве кандидата на приглашение в национальной команду.

– Для начала надо в клубе себя проявить, а потом уже ждать каких-то звонков из сборной. Нужна стабильность. Если бы я был тренером национальной команды, посмотрел бы статистику: «Ага, Лысцов. Приехал под конец сезона, только начал играть. Как – пока непонятно». Этого недостаточно.

Думаю, пока что Карпин или его помощники даже не рассматривали меня. Не наиграл ещe. Нужно играть и проявлять себя.

– А приехал бы на условную Гренаду или Замбию?

– Шутишь, что ли? Сборная России для меня – гордость. Я бы даже на тренировку, без игр приехал! Просто надеть форму команды, поиграть в двусторонке. Я очень соскучился по этим ощущениям. Чем больше нахожусь за границей, тем острее чувствую такие вещи.

Я патриот своей страны. Гимн, флаг – важные для меня вещи. Если бы вызвали – точно прилетел бы.