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    20-летний игрок «Боавишты» скончался от рака

    Португальская «Боавишта» сообщила, что 20-летний нападающий команды Эду Феррейра скончался. Причина его смерти – раковое заболевание.

    «Сегодня на небесах появилась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду», – написала «Боавишта» в социальной сети.

    Футболист в течение 2017 года не выступал в официальных матчах, но числился в заявке черно-белого клуба. Клуб и игрок верили, что болезнь отступит.

    Источник: Twitter

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    24.12.2017 17:27
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    Комментарии (7)
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    Робинзон
    1514126767
    земля ему пухом .
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    Diesel133
    1514130196
    Помнится, недавно они даже контракт продлили... Жаль парнишку!
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    swot1205
    1514130554
    это прискорбно:(
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    dinar7777dinar
    1514130706
    такой молодой. земля ему пухом.
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    Killer_King
    1514130727
    RIP
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    OfaZavr
    1514131243
    вот это вообще ужас... когда такие молодые уходят... Соболезнования родным и близким.
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    ologreds
    1694991674
    numo530182
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