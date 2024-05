20-летний игрок «Боавишты» скончался от рака

Португальская «Боавишта» сообщила, что 20-летний нападающий команды Эду Феррейра скончался. Причина его смерти – раковое заболевание.

«Сегодня на небесах появилась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду», – написала «Боавишта» в социальной сети.

Футболист в течение 2017 года не выступал в официальных матчах, но числился в заявке черно-белого клуба. Клуб и игрок верили, что болезнь отступит.

Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!

Hoje, há mais uma estrela no Céu

Descansa em Paz, Edu! pic.twitter.com/Qdstqqv4BJ