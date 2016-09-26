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  • Владимир Габулов: «Этим летом мной интересовались «Депортиво» и «Болонья»

Владимир Габулов: «Этим летом мной интересовались «Депортиво» и «Болонья»

26 сентября 2016, 06:27
12

Голкипер Владимир Габулов, по окончании прошлого сезона покинувший московское «Динамо» на правах свободного агента, признался, что этим летом он мог перебраться в один из европейских чемпионатов.

«В России были предложения от двух клубов, которые борются за выживание. Я же по-прежнему чувствую в себе силы и уверенность решать высокие задачи, бороться с командой за места в зоне еврокубков. Может быть, я и остался без команды из-за собственных амбиций.

Агенты говорили мне об интересе некоторых команд из-за рубежа. Скажем, нескольких клубов из Турции. Был интерес от «Депортиво». Совсем недавно португальский агент написал о варианте с «Боавиштой». Также «Болонья» проявляла интерес по причине травм двух голкиперов, но не сложилось.

У меня было большое желание уехать в один из европейских чемпионатов в это трансферное окно. Я ждал предложений из-за границы, поэтому не соглашался на те варианты, которые появлялись в России», — заявил Габулов.

Источник: Чемпионат.ком
Италия. Серия А Испания. Примера Боавишта Депортиво Болонья Габулов Владимир
Комментарии (12)
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С-Пб on-line
1474868160
И в итоге ты на матчтв
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ХересБелорус
1474869398
Смешно))))
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muromen
1474869491
Проститутка!
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NEMETSRUS
1474870279
врет и не краснеет
Ответить
ЮЗИК
1474871393
короче все звали,а он остался без работы,молодец
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Аскорбин
1474872975
Барселона и Реал ,такого супер вратаря прозевали
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Lev Aleks
1474873743
а ещё им интересовался.....челябинск,носта,таганрог и т.д)
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FanatSerj
1474874232
да уж избаловали наших паспартистов в конец, хотя что ему там напрягаться он и в Анжи успел бабла срубить на пару жизней вперед, какой смысл напрягаться то ? Все уже есть ходи по матч тв и тешь свое самолюбие.
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x-x-x-x-x
1474876783
дождался....
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cska-62
1474927348
Жаль, хороший вратарь. Впрочем, впереди ещё зимнее окно. Пусть отдохнёт. А потом в створ ворот!
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