Владимир Габулов: «Этим летом мной интересовались «Депортиво» и «Болонья»

Голкипер Владимир Габулов, по окончании прошлого сезона покинувший московское «Динамо» на правах свободного агента, признался, что этим летом он мог перебраться в один из европейских чемпионатов.

«В России были предложения от двух клубов, которые борются за выживание. Я же по-прежнему чувствую в себе силы и уверенность решать высокие задачи, бороться с командой за места в зоне еврокубков. Может быть, я и остался без команды из-за собственных амбиций.

Агенты говорили мне об интересе некоторых команд из-за рубежа. Скажем, нескольких клубов из Турции. Был интерес от «Депортиво». Совсем недавно португальский агент написал о варианте с «Боавиштой». Также «Болонья» проявляла интерес по причине травм двух голкиперов, но не сложилось.

У меня было большое желание уехать в один из европейских чемпионатов в это трансферное окно. Я ждал предложений из-за границы, поэтому не соглашался на те варианты, которые появлялись в России», — заявил Габулов.