5 мая на стадионе «Эштадиу Авеш» состоится матч 32-го тура португальской Примейры между «АВС» и «Боавиштой». Обе команды находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание, что делает эту встречу ключевой в борьбе за сохранение прописки в высшей лиге. Матч обещает быть напряжeнным и бескомпромиссным, ведь цена каждой ошибки – потерянные очки в важнейшей схватке сезона.

«АВС»

«АВС» занимает 16-е место с 24 очками. Команда не выигрывает уже 7 матчей подряд, а последняя встреча завершилась разгромным поражением от «Бенфики» (0:6). За последние 5 игр «АВС» забила всего 3 гола и пропустила 18. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, а оборона пропускает 3.60. Лидером атаки остаeтся Джон Меркадо, оформивший 5 голов в 33 матчах. «АВС» слабо выглядит как в атаке, так и в защите, часто теряет концентрацию при стандартах и контратаках соперников.

«Боавишта»

«Боавишта» идeт на 18-м месте с 21 очком. Команда также в кризисе: проиграла 5 последних матчей с общим счeтом 1:12. В последней игре «Боавишта» уступила «Спортингу» 0:5. За последние 5 матчей команда забила 4 гола и пропустила 9. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.80. Лидером атаки остаeтся Мигел Рейзинью с 4 голами в 28 матчах. Команда пытается строить игру через длинные передачи и стандарты, но страдает от слабой реализации и нестабильности в обороне.

Факты о командах:

«АВС»

Не выигрывает в 7 последних матчах

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 3.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 7 последних матчах

«Боавишта»

Проиграла 5 последних матчей

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи 0% (0) 50% (1) 50% (1) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Португалия. Примейра, 32 тур АВС 1 : 2 Боавишта Португалия. Примейра, 15 тур Боавишта 0 : 0 АВС

Прогноз на матч «АВС» – «Боавишта»

Обе команды находятся в глубоком кризисе, особенно в защите. «АВС» пропускает очень много, а «Боавишта» не может наладить игру в атаке. В этом матче маловероятно увидеть яркую результативную игру – соперники сосредоточатся на осторожной борьбе за минимальную победу.

«АВС» постарается воспользоваться фактором домашнего поля, но слабая защита оставляет много пространства для атак соперника. «Боавишта» будет искать шанс на контратаку и стандартные положения, где есть шанс отличиться. Обе команды близки по уровню, и вероятность ничейного исхода или минимальной победы одной из сторон высока.

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