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Прогноз на точный счет матча «АВС» – «Боавишта»: Примейра, 5 мая 2025

04 мая 2025 10:53
АВС - Боавишта
05 мая 2025, понедельник 22:15 | Португалия. Примейра, 32 тур
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6.5
Точный счёт 1:1
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5 мая на стадионе «Эштадиу Авеш» состоится матч 32-го тура португальской Примейры между «АВС» и «Боавиштой». Обе команды находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание, что делает эту встречу ключевой в борьбе за сохранение прописки в высшей лиге. Матч обещает быть напряжeнным и бескомпромиссным, ведь цена каждой ошибки – потерянные очки в важнейшей схватке сезона.

«АВС»

«АВС» занимает 16-е место с 24 очками. Команда не выигрывает уже 7 матчей подряд, а последняя встреча завершилась разгромным поражением от «Бенфики» (0:6). За последние 5 игр «АВС» забила всего 3 гола и пропустила 18. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, а оборона пропускает 3.60. Лидером атаки остаeтся Джон Меркадо, оформивший 5 голов в 33 матчах. «АВС» слабо выглядит как в атаке, так и в защите, часто теряет концентрацию при стандартах и контратаках соперников.

«Боавишта»

«Боавишта» идeт на 18-м месте с 21 очком. Команда также в кризисе: проиграла 5 последних матчей с общим счeтом 1:12. В последней игре «Боавишта» уступила «Спортингу» 0:5. За последние 5 матчей команда забила 4 гола и пропустила 9. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.80. Лидером атаки остаeтся Мигел Рейзинью с 4 голами в 28 матчах. Команда пытается строить игру через длинные передачи и стандарты, но страдает от слабой реализации и нестабильности в обороне.

Факты о командах:

«АВС»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 3.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 последних матчах

«Боавишта»

  • Проиграла 5 последних матчей
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
0 : 0
21.12.2024
АВС

Прогноз на матч «АВС» – «Боавишта»

Обе команды находятся в глубоком кризисе, особенно в защите. «АВС» пропускает очень много, а «Боавишта» не может наладить игру в атаке. В этом матче маловероятно увидеть яркую результативную игру – соперники сосредоточатся на осторожной борьбе за минимальную победу.

«АВС» постарается воспользоваться фактором домашнего поля, но слабая защита оставляет много пространства для атак соперника. «Боавишта» будет искать шанс на контратаку и стандартные положения, где есть шанс отличиться. Обе команды близки по уровню, и вероятность ничейного исхода или минимальной победы одной из сторон высока.

Рекомендация:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

6.5
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Боавишта АВС
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