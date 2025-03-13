Появилась информация о пропавшем в Африке родственнике российского футболиста

Жена защитника «Боавишты» Виталия Лысцова Ульяна сообщила о судьбе отца, который ранее пропал в Африке. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Выхожу на связь с самыми положительными новостями – папа нашелся. Его посадили на 18 суток. Он вышел не там, где должен был, не могу точно все объяснить.

Его повязала полиция. Он пытался им объяснить, что просто нечаянно попал туда. А они ему сказали, что так же ранее отпустили одного австралийца, а потом выяснилось, что он обучал местных делать бомбы. В общем, все хорошо, он живой и скоро будет брать билеты домой», – сказала Лысцова.