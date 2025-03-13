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  • Появилась информация о пропавшем в Африке родственнике российского футболиста

Появилась информация о пропавшем в Африке родственнике российского футболиста

Сегодня, 10:37
4

Жена защитника «Боавишты» Виталия Лысцова Ульяна сообщила о судьбе отца, который ранее пропал в Африке. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Выхожу на связь с самыми положительными новостями – папа нашелся. Его посадили на 18 суток. Он вышел не там, где должен был, не могу точно все объяснить.

Его повязала полиция. Он пытался им объяснить, что просто нечаянно попал туда. А они ему сказали, что так же ранее отпустили одного австралийца, а потом выяснилось, что он обучал местных делать бомбы. В общем, все хорошо, он живой и скоро будет брать билеты домой», – сказала Лысцова.

  • Ранее, по словам Ульяны Лысцовой, ее отец пропал после того, как ориентировочно 21 февраля выехал на автобусе из Буркина‑Фасо (Уагадугу) в Мали (Бамако) и больше не выходил на связь.
  • 29-летний Лысцов играет за «Боавишту» с январе.
  • Он провел за клуб из Порту 3 матча, забил 1 гол.

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Источник: «Матч ТВ»
Португалия. Примейра Боавишта Лысцов Виталий
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Комментарии (4)
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subbotaspartak
1741853819
Его повязала полиция.... Фи... В Африке? Это месть за Вендела...
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k611
1741854474
Не ходите в Африку гулять...
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рылы
1741854824
полиция в африке. хороший анекдот)
Ответить
Цугундeр
1741855673
))) "выехал на автобусе из Буркина‑Фасо (Уагадугу) в Мали (Бамако).." нашли в кармане чиркаш запаленный..) 18 суток.) У нас за перепост больше дают.
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