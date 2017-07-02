Сампайо сменил «Боавишту» на «Ахмат»

Бразильский защитника Филипе Сампайо подписал контракт с футбольным клубом «Ахмат». Он рассчитан на четыре года. Бывший футболист португальской «Боавишты» будет выступать за грозненцев под номером 94.

22-летний бразилец выступает на позиции центрального защитника. Его рост составляет 191 см, вес 84 кг.

«Желаем нашему новичку успехов и удачи!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне Сампайо провел 25 матчей в рамках португальской Примейры, отметившись одним забитым голом. Ранее Филипе выступал в Бразилии за «Сантос» и «Паулисту». В «Боавиште» он провел последние три сезона.