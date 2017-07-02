Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сампайо сменил «Боавишту» на «Ахмат»

    Бразильский защитника Филипе Сампайо подписал контракт с футбольным клубом «Ахмат». Он рассчитан на четыре года. Бывший футболист португальской «Боавишты» будет выступать за грозненцев под номером 94.

    22-летний бразилец выступает на позиции центрального защитника. Его рост составляет 191 см, вес 84 кг.

    «Желаем нашему новичку успехов и удачи!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    В прошедшем сезоне Сампайо провел 25 матчей в рамках португальской Примейры, отметившись одним забитым голом. Ранее Филипе выступал в Бразилии за «Сантос» и «Паулисту». В «Боавиште» он провел последние три сезона.

    Источник: ФК «Ахмат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2017 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 3 июля 2017, 20:02

      если семенов покидает клуб то это не усиление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 июля 2017, 15:05

      надеюсь качественное усиление! удачи Сампайо и Тереку!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 2 июля 2017, 11:24

      Вот еще один клуб который может отбирать очки у грандов.Чем выше конкуренция в РФПЛ тем лучше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Эд1970 2 июля 2017, 13:37

      терек не играет в еврокубках какие гранды?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 2 июля 2017, 11:23

      Это не Сезара сын?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 2 июля 2017, 10:57

      сторожилу Боавишты забрали...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11