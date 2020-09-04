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    Экс-защитник «Сочи» Рами подписал контракт с «Боавиштой»

    «Боавишта» объявила о переходе бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами.

    34-летний футболист присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента.

    Условия контракта между сторонами пока неизвестны.

    • Последней командой Рами был «Сочи», в составе которого он так и не дебютировал.
    • В конце мая российский клуб расторг контракт с французом.
    • Сообщалось, что у него обширная и глубокая травма хряща, которая несовместима с продолжением профессиональной карьеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Боавишты»

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