Экс-защитник «Сочи» Рами подписал контракт с «Боавиштой»

«Боавишта» объявила о переходе бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами.
34-летний футболист присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента.
Условия контракта между сторонами пока неизвестны.
- Последней командой Рами был «Сочи», в составе которого он так и не дебютировал.
- В конце мая российский клуб расторг контракт с французом.
- Сообщалось, что у него обширная и глубокая травма хряща, которая несовместима с продолжением профессиональной карьеры.
Bienvenue Adil Rami.Que mensagem queres deixar ao nosso campeão do Mundo?#boavistafc #adilrami #france..#vitotools official sponsor pic.twitter.com/u6Mq72laho— Boavista FC (@boavistaoficial) September 4, 2020