Экс-защитник «Сочи» Рами подписал контракт с «Боавиштой»

«Боавишта» объявила о переходе бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами.
34-летний футболист присоединился к португальскому клубу на правах свободного агента.
Условия контракта между сторонами пока неизвестны.
- Последней командой Рами был «Сочи», в составе которого он так и не дебютировал.
- В конце мая российский клуб расторг контракт с французом.
- Сообщалось, что у него обширная и глубокая травма хряща, которая несовместима с продолжением профессиональной карьеры.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Боавишты»