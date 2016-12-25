Махмудов: «Наверное, я рано пошел в «Спартак», но туда два раза не зовут»

Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов, ныне выступающий за португальскую «Боавишту», поделился мнением о причинах, по которым ему не удалось закрепиться в составе красно-белых. Напомним, 24-летний хавбек выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год.

– Почему не сложилось в «Спартаке», ведь начало было хорошее?

– Тяжело – молодой, 18 лет. Может, вначале было трудно. Потом не терпелось играть. Ушел в аренду в «Томь», куда не стоило уходить – это был шаг назад. Ну, сам виноват, рано, наверное, пошел в «Спартак». И не смог заиграть, как умею.

– Не жалеете, что вообще решились пойти к красно-белым?

– Нет, в «Спартак» два раза не зовут. Люди там мечтают играть.

– Как складывались отношения у вас и остальных российских игроков с Валерием Карпиным? Вот бразильцы его до сих пор чуть ли не старшим братом зовут.

– По-разному, кто-то хорошо отзывался, кто-то плохо. Кто не играет, говорит плохо, так всегда. Я благодарен Карпину, что позвал в «Спартак». В остальном ничего особенного.