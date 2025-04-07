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Персиб
Лайвен Курзава
Статистика
€ 1 млн
Лайвен Курзава - статистика
Персиб
4 сентября 1992 (34)
#3 | Защитник
182 см | 73 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2024/2025
Товарищеские матчи 2023
Франция. Лига 1 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Суперкубок Франции 2021
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Франция. Кубок лиги 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
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Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
0 : 2
07.04.2025
Боавишта
1' - 64'
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
1 : 3
01.04.2025
Жил Висенте
1' - 69'
Португалия. Примейра, 26 тур
Морейренcе
1 : 0
16.03.2025
Боавишта
70' - 90'
72'
Португалия. Примейра, 22 тур
Боавишта
0 : 1
14.02.2025
Эштрела
72' - 90'
74'
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