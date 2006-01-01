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    Журналист Скира: «Челси» рассматривает трех защитников в качестве альтернативы Чилвелу

    «Челси» собирается этим летом купить нового левого защитника.

    По информации журналиста Николо Скиры, приоритетом лондонского клуба остается Бен Чилвел из «Лестера».

    Также «Челси» рассматривает кандидатуры Николаса Тальяфико («Аякс»), Лайвена Курзава («ПСЖ») и Алекса Теллеса («Порту»).

    • Команда идет на четвертом месте в АПЛ.
    • «Челси» уже объявил о первом летнем трансфере – на «Стэмфорд Бридж» переберется вингер «Аякса» Хаким Зиеш.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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