«ПСЖ» сообщил, что Кавани, Тиаго Силва, Курзава, Менье покидают клуб в связи с истечением контрактов

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что клуб не будет продлевать контракты с Эдинсоном Кавани и Тиаго Силвой и по окончании сезона они покинут клуб. Парижане в то же время рассчитывают на футболистов в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

Также клуб покидают защитники Лайвен Курзава и Тома Менье. К бельгийцу есть интерес в Англии.