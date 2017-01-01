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    «ПСЖ» сообщил, что Кавани, Тиаго Силва, Курзава, Менье покидают клуб в связи с истечением контрактов

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что клуб не будет продлевать контракты с Эдинсоном Кавани и Тиаго Силвой и по окончании сезона они покинут клуб. Парижане в то же время рассчитывают на футболистов в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

    Также клуб покидают защитники Лайвен Курзава и Тома Менье. К бельгийцу есть интерес в Англии.

    • Доиграть Лигу чемпионов планируется в августе.
    • Кавани договорился с «Атлетико».
    • «ПСЖ» выиграл последний чемпионат Франции.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1704

      житель СПб 2 часа назад

      Ничего себе! Так легко с Кавани расстаются...

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