Football Italia: Кавани договорился о контракте с «Атлетико» несколько месяцев назад

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, вероятнее всего, перейдет в «Атлетико», передает Football Italia.
Уругваец еще несколько месяцев договорился о контракте с испанским клубом. Кавани должен подписать соглашение на два года с годовой зарплатой в 10 миллионов евро, однако эти условия могут быть пересмотрены в связи с коронавирусным кризисом.
Фаворитом в борьбе за форварда называли «Интер».
- Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня.
- В составе парижан 33-летний Кавани забил 200 голов и сделал 43 ассиста в 301 матче.
Источник: Football Italia