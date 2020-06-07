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    Football Italia: Кавани договорился о контракте с «Атлетико» несколько месяцев назад

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, вероятнее всего, перейдет в «Атлетико», передает Football Italia.

    Уругваец еще несколько месяцев договорился о контракте с испанским клубом. Кавани должен подписать соглашение на два года с годовой зарплатой в 10 миллионов евро, однако эти условия могут быть пересмотрены в связи с коронавирусным кризисом.

    Фаворитом в борьбе за форварда называли «Интер».

    • Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня.
    • В составе парижан 33-летний Кавани забил 200 голов и сделал 43 ассиста в 301 матче.

    Источник: Football Italia

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    07.06.2020 23:12
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