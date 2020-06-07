Football Italia: Кавани договорился о контракте с «Атлетико» несколько месяцев назад

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, вероятнее всего, перейдет в «Атлетико», передает Football Italia.

Уругваец еще несколько месяцев договорился о контракте с испанским клубом. Кавани должен подписать соглашение на два года с годовой зарплатой в 10 миллионов евро, однако эти условия могут быть пересмотрены в связи с коронавирусным кризисом.

Фаворитом в борьбе за форварда называли «Интер».