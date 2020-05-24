«Интер» – фаворит в гонке за Кавани

Football Italia со ссылкой на французское издание L’Equipe информирует, что фаворитом в гонке за форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани лидирует «Интер». Он опережает «Атлетико», «Манчестер Юнайтед».

Миланцы готовы платить уругвайскому нападающему 5 миллионов евро в год по трехлетнему контракту.