«Интер» – фаворит в гонке за Кавани

Football Italia со ссылкой на французское издание L’Equipe информирует, что фаворитом в гонке за форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани лидирует «Интер». Он опережает «Атлетико», «Манчестер Юнайтед».
Миланцы готовы платить уругвайскому нападающему 5 миллионов евро в год по трехлетнему контракту.
- Летом Кавани станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «ПСЖ».
- В составе парижан 33-летний форвард забил 200 голов и сделал 43 ассиста в 301 матче.
- «Интер» в Серии А идет третьим.
Источник: Football Italia