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    «Интер» готов платить Кавани 5 миллионов. Его зарплата в «ПСЖ» – 16 миллионов

    «Интер» готов подписать годовой контракт с форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани с зарплатой в 5 миллионов евро.

    Такой оклад изначально был запланирован для полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса, но бельгиец отказался уходить в другой клуб. Это существенно меньше зарплаты уругвайца во Франции: зимой L'Equipe сообщал, что Кавани получает в «ПСЖ» более 16 миллионов евро в год.

    Если миланцам удастся договориться с форвардом, то он переедет в Италию бесплатно.

    • Летом Кавани станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «ПСЖ».
    • В составе парижан 33-летний форвард забил 200 голов и сделал 43 ассиста в 301 матче.

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3068

      Борат 1 час назад

      читаешь псж, интер... и думаешь - боже, какое же спартак г**вно !
      гыгы

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