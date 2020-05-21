«Интер» готов платить Кавани 5 миллионов. Его зарплата в «ПСЖ» – 16 миллионов

«Интер» готов подписать годовой контракт с форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани с зарплатой в 5 миллионов евро.
Такой оклад изначально был запланирован для полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса, но бельгиец отказался уходить в другой клуб. Это существенно меньше зарплаты уругвайца во Франции: зимой L'Equipe сообщал, что Кавани получает в «ПСЖ» более 16 миллионов евро в год.
Если миланцам удастся договориться с форвардом, то он переедет в Италию бесплатно.
- Летом Кавани станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «ПСЖ».
- В составе парижан 33-летний форвард забил 200 голов и сделал 43 ассиста в 301 матче.
Источник: Corriere dello Sport