Регилон может перейти из «Реала» в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к левому защитнику «Реала» Серхио Регилону.

По информации Marca, парижане видят в испанском фулбеке замену для Лайвена Курзава, который летом покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

Сообщается, что 23-летнему футболисту готовы пообещать место в стартовом составе «ПСЖ».