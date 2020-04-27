Регилон может перейти из «Реала» в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к левому защитнику «Реала» Серхио Регилону.
По информации Marca, парижане видят в испанском фулбеке замену для Лайвена Курзава, который летом покинет клуб в связи с истечением срока контракта.
Сообщается, что 23-летнему футболисту готовы пообещать место в стартовом составе «ПСЖ».
- Текущий сезон Регилон проводит в аренде в «Севилье»: 25 матчей, один гол и четыре ассиста.
- Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Marca