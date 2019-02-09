Вератти восстановился от травмы лодыжки и сыграет с «МЮ»

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Травма полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти оказалась несерьезной. Он сможет сыграть с «МЮ» в Лиге чемпионов
Марко Верратти возобновил тренировки в общей группе, хоть во вторник не смог завершить тренировку во вторник из-за болей в лодыжке..
Тем не менее, 26-летний полузащитник быстро восстановился и готов сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (12 февраля).
- 26-летний футболист готов помочь команде и в матче 24-го тура Лиги 1 с «Бордо» (9 февраля).
- Также у «ПСЖ» вернулся в строй левый защитник Лейвен Курзава.
- Единственным травмированным футболистом парижан является нападающий Неймар, который пропустит обе встречи с «МЮ».