Вератти восстановился от травмы лодыжки и сыграет с «МЮ»

Травма полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти оказалась несерьезной. Он сможет сыграть с «МЮ» в Лиге чемпионов

Марко Верратти возобновил тренировки в общей группе, хоть во вторник не смог завершить тренировку во вторник из-за болей в лодыжке..

Тем не менее, 26-летний полузащитник быстро восстановился и готов сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (12 февраля).