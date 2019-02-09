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    Вератти восстановился от травмы лодыжки и сыграет с «МЮ»

    Травма полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти оказалась несерьезной. Он сможет сыграть с «МЮ» в Лиге чемпионов

    Марко Верратти возобновил тренировки в общей группе, хоть во вторник не смог завершить тренировку во вторник из-за болей в лодыжке..

    Тем не менее, 26-летний полузащитник быстро восстановился и готов сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (12 февраля).

    • 26-летний футболист готов помочь команде и в матче 24-го тура Лиги 1 с «Бордо» (9 февраля).
    • Также у «ПСЖ» вернулся в строй левый защитник Лейвен Курзава.
    • Единственным травмированным футболистом парижан является нападающий Неймар, который пропустит обе встречи с «МЮ».

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    09.02.2019 08:19
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    Комментарии85
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 22:19

      Пора заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 22:25

      мы тоже Сандро будем сворачиваться.... правда Олег?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 февраля 2019, 22:27

      Пока, Саня, спокойной ночи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 февраля 2019, 22:35

      Да можно готовиться к просмотру футбола и я базу подготовлю на завтра.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 21:54

      Что то опять меня потянуло на итальянское. Итальянская эстрада у нас была популярна в стране в 80е годы. Рафаэлла Кара ,Ричи и Повери, Пупо , Тото Кутуньо и другие. Адриано Челентано тоже был любимчик. Мне нравится его песня ,написанная не так давно. Может кто по слушает ,дайте отклики. Называется Конфесса.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 февраля 2019, 22:06

      Я уже давно не слушаю их.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 22:10

      Сандро, а Амина с кем пела? с Кутуньо?

      2
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 22:13

      в 80х даже попса не такая стрёмная была... странно , но музыка если в серьёз разбираться, в целом деградирует..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 февраля 2019, 22:15

      Андрей ,Амину что то не помню.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 22:18

      зато Чиччолину с Самантой , небось головы до пят..))

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 февраля 2019, 22:19

      Я сейчас не особо слежу и слушаю, но попса 80-х мне нравилась как наша так и забугорная.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 февраля 2019, 22:22

      Да эти знакомы в наших краях.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 22:23

      да сейчас вообще не проблема все эпохи сравнить... мы сейчас живём в то время, когда "всё записано до нас" .... время ремиксов...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 февраля 2019, 22:34

      Это да, многие этим грешат, тем более компы и техника сейчас многое могут по разным программам писать.

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 февраля 2019, 21:17

      зигберт (с)- итальянцы славятся своими исполнителями : Паваротти, Рамазотти, Спалетти ..... я бы ещё Тотти для рифмы добавил.... а от себя Дель Пьеро и ризотто )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 февраля 2019, 21:31

      Тотти конечно легенда Ромы. Игрок преданный своему клубу. Дель Пьеро тоже удивительная личность. А вот ризотто не пробовал.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 21:37

      газаев игрока по фамилии плеймекер не знает, а ты ризотто не пробовал...)

      равиоли я зная в ивановской области в ходу ....особенно у женщин)

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 февраля 2019, 21:59

      Ну бывает приготовит пиццу. Откровенно не по мне. Привык к более простой пище.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 22:02

      Сандро..., как итальянец итальянцу открою тебе секрет...равиоли это пельмени))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 21:02

      Сегодня проскочила новость.Около 500 аргентинцев приехавших на ЧМ2018 ,до сих пор не вернулись на родину.

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 21:10

      где то в дагестане появилась ещё одна непонятная этническая группа)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 февраля 2019, 21:17

      Чем занимаются ,земледелием?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 21:21

      в основном овцеведением... но и фасоль тоже конечно собирают)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 13 февраля 2019, 21:27

      ГМО-фасоль они уже собрали на берегах Невы...
      Один с неё так бабахнул ,аж в Лондон улетел...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 13 февраля 2019, 21:33

      ну да...хлопок звучный был, эхо и да нас докатилось, впрочем как и запах переработанной фасоли..
      я не зная как вам там всем глаза не режет..?. вроде как близко к эпицентру..

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 февраля 2019, 21:34

      По почерку точно- аргентинос.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 21:44

      "аргентина...киргуду" )

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 февраля 2019, 20:59

      Сварожич (с)- футуризм - детище итальянца Томмазо...

      вотттт...! к этому я Толяныч технично и подводил...)
      итальянцы в россии это особый случай... да что вам питерцам об это рассказывать..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 февраля 2019, 21:07

      Вообще итальянцы славятся еще своими исполнителями; Паваротти ,Рамазотти ,Спалетти.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 13 февраля 2019, 21:12

      (с) - ......по самые уши.....

      уши прижал, хвост поджал....жду...!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 13 февраля 2019, 21:15

      Ожидается второе сошествие. Команда при нем конечно играла. Но и исполнители были классные. Халк ,Витсель.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 13 февраля 2019, 21:23

      да по хрен мне Томмазо..
      такой же маркиз,как и я ..я может и породовитей буду .
      Кортези славились ещё при Кае как его,при Юлие...
      ну,словом кто салат изобретал...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 13 февраля 2019, 21:28

      да я то в курсах... просто Толян с чего то взял, что ты мой салат, своим императорским тортом пугать будешь)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Сварожич 13 февраля 2019, 21:29

      а чё он...((

      галькой сБелореки раскидался..))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 13 февраля 2019, 21:34

      ладно..)
      Вернёмся к любимой только нами теме...
      Народная примета.
      если сутки /через трое ..ровно в полночь кидаться пустой бутылкой в ворота любого подозрительного склада...
      То через некоторое время к тебе явится дух Командора..
      И там уже ему хамить придётся....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 13 февраля 2019, 21:41

      (с) - хамить придётся

      знаешь какая у него отмазка будет...? : я не мог никого видеть, у меня хомяк свинкой заболел

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 февраля 2019, 20:42

      Ладно, грустно покидать столь доблестную компанию, но я пошел спать..
      Все удачного вечера!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 13 февраля 2019, 20:46

      в самый разгар веселья.... хотя я понимаю, в сибирь раньше разливать начинают)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 13 февраля 2019, 20:52

      Всего хорошего Сереж. Приятных снов.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 13 февраля 2019, 20:58

      Пока, Серёга, до завтра. Я тут отвлекался на личке, а потом на ужин.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 13 февраля 2019, 21:12

      Толя у нас с тобой вчера угаданный результат был. Сегодня я поставил на Реал 2:1 ,но здесь все может случится.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 февраля 2019, 20:31

      Глупец гадает, напротив того, мудрец проходит жизнь как огород, наперед зная, что кой-где выдернется ему репа, а кое-где и редька.

      Так Макс и похож на мудреца в наших батлах..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 13 февраля 2019, 20:36

      и хитрили они, и хитрил аллах , лучший из хитрецов)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 13 февраля 2019, 20:25

      Добрый вечер
      Тоттенхэм - Боруссия Д 1:0
      Аякс - Реал М 1:3

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 13 февраля 2019, 21:01

      На то они и прогнозы )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 20:21

      Добрый вечер всем! Нас опять завалило снегом.

      Родились в этот день.

      1769г. И.А Крылов. баснописец ,страстный любитель карт.
      1873г.Ф.И.Шаляпин. певец (бас).
      1883г. Евгений Вахтангов. режиссер ,основатель театра.
      1915г. Лидия Смирнова. народная артистка СССР.
      1947г. Валентин Бадьяров. музыкант ,руководитель ВИА Сябры.
      1947г. Татьяна Тарасова. тренер по фигурному катанию.
      1953г. Сергей Капустин. хоккеист ,КС ЦСКА ,неоднократный ЧМ.
      1960г. Пьерлуиджи Колина. арбитр ,всем своим видом внушал ужас.
      1964г. Дмитрий Ревякин. группа Калинов мост.
      1965г. Юрий Савичев. нападающий Торпедо ОЧ 1988г.
      1971г.Матс Сундин. шведский хоккеист,ОЧ 2006г. 3х ЧМ.
      1974г. Робби Уильямс. певец.
      1988г. Евгений Гараничев. биатлонист.

      1911г.В Сплите образован футбольный клуб Хайдук.
      1921г. Похороны князя Кропоткина ученого и анархиста. В этот день под честное слово были выпущены все заключенные анархисты ,находящиеся в московских тюрьмах. После похорон все как один вернулись в места заключения. Впервые церемония прощания состоялась в Колонном зале Дома Советов.
      1923г. Сотрудниками ГПУ был убит Ленька Пантелеев.
      1945г. Освобожден Будапешт.

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 20:28

      Пьерлуиджи Фантомас технично конечно команды убивал....почти без палева)

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 13 февраля 2019, 20:29

      Спасибо,Саш!
      Порву за Лёньку Пантелеева!)
      А некоторые по две пенсии не могут поделить...))

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 13 февраля 2019, 20:31

      Хотя.ладно,куда я опять...(
      Там испанский метроном появился наверху..
      Цифирьте дальше..)

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 13 февраля 2019, 20:33

      (с)- порву за Лёньку Пантелеева

      бандит от бога)

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > shinnik 13 февраля 2019, 20:33

      Привет Лёша!
      Это же все жизненно, сам понимаешь! ( пл*ять я про пенсии отвечал)!

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 февраля 2019, 20:35

      Привет Андрей! Мне запомнился Колина ,когда Спартак играл в ЛЧ в Москве при 10 градусном морозе. На него смотреть было страшно.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > афоня72 13 февраля 2019, 20:37

      Да нормуль,Серёж.
      Я вот раз в две недели на биржу прогуляюсь и 8 косарей ,как с куста...даже за Державу подобидненько.)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 февраля 2019, 20:38

      говорят Колиной не только детей пугали, но и запор у взрослых лечили)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 13 февраля 2019, 20:39

      Привет Леш! Многие не верили что Пантелеев был убит ,но его тело было предоставлено на всеобщее обозрение.

      7
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > shinnik 13 февраля 2019, 20:39

      Это не обидненько, это грустенько...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 февраля 2019, 20:49

      Что и говорить ,никакие запоры не устоят. Тяжелый взгляд.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 13 февраля 2019, 20:53

      Это и у нас на базе на каждом шагу..))
      Надеюсь,Тело на всеобщее обозрение представится сам!)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 13 февраля 2019, 21:01

      тело решило поиграть в прядки... но свисающие бока торчали из за буфетного шкафа

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 февраля 2019, 21:07

      Спасибо, Саша, интересный список.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 февраля 2019, 20:12

      Толя, я так понял ты результаты по Фенер- Зенит в Батл включать не будешь?
      А жаль 3 очка..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > афоня72 13 февраля 2019, 20:18

      Торможу почем зря.. 2 очка конечно же..( с ПСЖ попутал)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 13 февраля 2019, 20:20

      мы их виртуально будем держать в уме... может одно очко даже реально материализуется)

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      Рубик Докоян > афоня72 13 февраля 2019, 21:22

      3 очка у меня, а у тебя 2 по игре Фенер-Зенит. )))

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