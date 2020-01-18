France Football: «Арсенал» согласовал контракт с защитником «ПСЖ» Курзава

Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава, скорее всего, продолжит карьеру в «Арсенале».
По информации France Football, лондонский клуб уже согласовал пятилетний контракт с французским фулбеком. Сторонам осталось договориться только о размере подписного бонуса.
Летом 27-летний футболист станет свободным агентом и присоединится к «Арсеналу» бесплатно.
- Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года.
- Игрок провел 114 матчей, забил 12 голов и сделал 19 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: France Football