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  • France Football: «Арсенал» согласовал контракт с защитником «ПСЖ» Курзава

France Football: «Арсенал» согласовал контракт с защитником «ПСЖ» Курзава

18 января 2020, 10:40
2

Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава, скорее всего, продолжит карьеру в «Арсенале».

По информации France Football, лондонский клуб уже согласовал пятилетний контракт с французским фулбеком. Сторонам осталось договориться только о размере подписного бонуса.

Летом 27-летний футболист станет свободным агентом и присоединится к «Арсеналу» бесплатно.

  • Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года.
  • Игрок провел 114 матчей, забил 12 голов и сделал 19 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Источник: France Football
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Арсенал ПСЖ Курзава Лайвен
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1579337614
4 номинальных левых защитника, а Артета в курсе, что хлам в команду придет
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ARSteven89
1579545891
Центр защиты надо укреплять - Кулибали не упустите!!!
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