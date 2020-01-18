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    France Football: «Арсенал» согласовал контракт с защитником «ПСЖ» Курзава

    Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава, скорее всего, продолжит карьеру в «Арсенале».

    По информации France Football, лондонский клуб уже согласовал пятилетний контракт с французским фулбеком. Сторонам осталось договориться только о размере подписного бонуса.

    Летом 27-летний футболист станет свободным агентом и присоединится к «Арсеналу» бесплатно.

    • Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года.
    • Игрок провел 114 матчей, забил 12 голов и сделал 19 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Источник: France Football

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    18.01.2020 10:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7859

      Skull_Boy 12 часов назад

      4 номинальных левых защитника, а Артета в курсе, что хлам в команду придет

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