Неймар и Паредес дисквалифицированы на два матча, Курзава – на шесть

Профессиональная футбольная лига Франции определилась с мерой наказания для футболистов «ПСЖ» и «Марселя», устроивших стычку в конце матча 3-го тура Лиги 1.

Дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Неймара и Паредеса на два матча, а защитника парижан Курзава – на шесть. Пострадал и «Марсель»: три матча будет вынужден пропустить Амави, одну игру пропустит Бенедетто.

В концовке матча из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.

Во время потасовки Анхель Ди Мария плюнул в Гонсалеса.

Неймар – о драке с Гонсалесом: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу»