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    Неймар и Паредес дисквалифицированы на два матча, Курзава – на шесть

    Профессиональная футбольная лига Франции определилась с мерой наказания для футболистов «ПСЖ» и «Марселя», устроивших стычку в конце матча 3-го тура Лиги 1.

    Дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Неймара и Паредеса на два матча, а защитника парижан Курзава – на шесть. Пострадал и «Марсель»: три матча будет вынужден пропустить Амави, одну игру пропустит Бенедетто.

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    Источник: Профессиональная футбольная лига Франции

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