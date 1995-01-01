Лига 1. «ПСЖ» проиграл во втором матче подряд, уступив «Марселю» впервые за девять лет

Кто смотрел игру, тот поймет, какой последнее чмо - неймар... Просто как был петухом на чм-2018, так таким и остался, даже хуже стал... Еще и расистом назвал судью, за то, что справедливо красную показал, которую стоило дать было раньше... Короче не футболист, а просто клоун
«ПСЖ» в 3-м туре Лиги 1 проиграл «Марселю» со счетом 0:1.
Для парижан это второе поражение в новом сезоне. «Марселю» удалось выиграть у «ПСЖ» впервые за девять лет.
В этой игре за столичную команду первый раз в сезоне вышли Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, переболевшие коронавирусом.
Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур
Гол: Товен, 31