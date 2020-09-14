Лига 1. «ПСЖ» проиграл во втором матче подряд, уступив «Марселю» впервые за девять лет

«ПСЖ» в 3-м туре Лиги 1 проиграл «Марселю» со счетом 0:1.
Для парижан это второе поражение в новом сезоне. «Марселю» удалось выиграть у «ПСЖ» впервые за девять лет.
За столичную команду первый раз в сезоне вышли Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, переболевшие коронавирусом.
В концовке матча в результате конфликта между командами арбитр удалил сразу пятерых футболистов: Неймар, Паредеса и Лайвена Курзава у «ПСЖ» и Дарио Бенедетто и Жордана Амави у «Марселя».
Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур
Гол: 0:1 – Товен, 31
Источник: «Бомбардир»