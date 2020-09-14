Лига 1. «ПСЖ» проиграл во втором матче подряд, уступив «Марселю» впервые за девять лет

«ПСЖ» в 3-м туре Лиги 1 проиграл «Марселю» со счетом 0:1.

Для парижан это второе поражение в новом сезоне. «Марселю» удалось выиграть у «ПСЖ» впервые за девять лет.

За столичную команду первый раз в сезоне вышли Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, переболевшие коронавирусом.

В концовке матча в результате конфликта между командами арбитр удалил сразу пятерых футболистов: Неймар, Паредеса и Лайвена Курзава у «ПСЖ» и Дарио Бенедетто и Жордана Амави у «Марселя».

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

«ПСЖ» – «Марсель» – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Товен, 31

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