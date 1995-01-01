Лига 1. «ПСЖ» проиграл во втором матче подряд, уступив «Марселю» впервые за девять лет

«ПСЖ» в 3-м туре Лиги 1 проиграл «Марселю» со счетом 0:1.

Для парижан это второе поражение в новом сезоне. «Марселю» удалось выиграть у «ПСЖ» впервые за девять лет.

В этой игре за столичную команду первый раз в сезоне вышли Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, переболевшие коронавирусом.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

«ПСЖ» – «Марсель» – 0:1 (0:1)

Гол: Товен, 31

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