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    Лига 1. «ПСЖ» проиграл во втором матче подряд, уступив «Марселю» впервые за девять лет

    «ПСЖ» в 3-м туре Лиги 1 проиграл «Марселю» со счетом 0:1.

    Для парижан это второе поражение в новом сезоне. «Марселю» удалось выиграть у «ПСЖ» впервые за девять лет.

    В этой игре за столичную команду первый раз в сезоне вышли Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, переболевшие коронавирусом.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

    «ПСЖ» – «Марсель» – 0:1 (0:1)

    Гол: Товен, 31

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1749

      AZ 3 минуты назад

      Кто смотрел игру, тот поймет, какой последнее чмо - неймар... Просто как был петухом на чм-2018, так таким и остался, даже хуже стал... Еще и расистом назвал судью, за то, что справедливо красную показал, которую стоило дать было раньше... Короче не футболист, а просто клоун

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