Ди Мария может получить шестиматчевую дисквалификацию за плевок в Гонсалеса

Дисквалифицируют Ди Марию, Неймара на 6-7 игр и кто будет в нападении? Но есть выход! Кокорин!! Российский супернападающий. Пока Рома чухается можете перехватить за какие то жалкие 15 лямов евро. ))
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может остаться без футбола на длительный срок после инцидента, случившегося в матче с «Марселем» (0:1).
Аргентинец может быть наказан за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Это грубое нарушение протокола о коронавирусе.
По информации Daily Mail, Ди Марии грозит дисквалификация на шесть матчей.
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