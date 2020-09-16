Ди Мария может получить шестиматчевую дисквалификацию за плевок в Гонсалеса

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может остаться без футбола на длительный срок после инцидента, случившегося в матче с «Марселем» (0:1).

Аргентинец может быть наказан за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Это грубое нарушение протокола о коронавирусе.

По информации Daily Mail, Ди Марии грозит дисквалификация на шесть матчей.

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