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    Ди Мария может получить шестиматчевую дисквалификацию за плевок в Гонсалеса

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может остаться без футбола на длительный срок после инцидента, случившегося в матче с «Марселем» (0:1).

    Аргентинец может быть наказан за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Это грубое нарушение протокола о коронавирусе.

    По информации Daily Mail, Ди Марии грозит дисквалификация на шесть матчей.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +24677

      oyabun 1 час назад

      Дисквалифицируют Ди Марию, Неймара на 6-7 игр и кто будет в нападении? Но есть выход! Кокорин!! Российский супернападающий. Пока Рома чухается можете перехватить за какие то жалкие 15 лямов евро. ))

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      Рейтинг: +261

      Dr.Metal 1 час назад

      Лучше на 7 матчей

      1
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      Рейтинг: +1747

      Чермындыр 1 час назад

      С учетом того, что Ди Мария только переболел короной, могут вообще расценить как умышленную попытку заразить другого человека))))))))))))))

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      Рейтинг: +8571

      ilichkadr 2 часа назад

      Офигели ребята.

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