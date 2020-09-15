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  • «ПСЖ» получил доступ к видео, на котором видно, как Гонсалес называет Неймара обезьяной

«ПСЖ» получил доступ к видео, на котором видно, как Гонсалес называет Неймара обезьяной

15 сентября 2020, 23:31
9

«ПСЖ» собрал специальную группу по сбору доказательств расистских оскорблений в адрес Неймара со стороны защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

По информации Get French Footbal News, парижане получили доступ к видеозаписям, снятым камерами телеканала BeIN Sports. На видео отчетливо видно, как Гонсалес назвал Неймара обезьяной по-испански.

Сейчас представители «ПСЖ» анализируют каждый кадр записи, чтобы доказать, что обвинения Неймара в отношении игрока «Марселя» были небеспочвенны.

  • Бразилец ударил Гонсалеса кулаком в голову.
  • Неймару грозит семиматчевая дисквалификация.
  • По словам игрока «ПСЖ», соперник назвал его «обезьяной и сукиным сыном».

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 ПСЖ Марсель Неймар Гонсалес Альваро
Комментарии (9)
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zabvo9406
1600207716
это не обезьяна это телка
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Korsar_03
1600224831
Да обоим дисква светит
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Masteralex
1600234382
да ладно откуда там 7 матчей, там и удар не было особо, так касание, вот если бы как Широков
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Лфшт
1600234918
А что плохого в обезьянах? Они все явно умнее Неймара.
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Давид59
1600239201
Ситуация схожая со случаем Зидан - Матерацци. Провокаторов я бы похлеще наказывал.
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Томик
1600250103
До чего дожили. Один пинатель мяча назвал другого обезьяной и это вселенская проблема. Бред какой-то. Он же его даже п.дерастом не назвал.
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