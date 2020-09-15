«ПСЖ» получил доступ к видео, на котором видно, как Гонсалес называет Неймара обезьяной

«ПСЖ» собрал специальную группу по сбору доказательств расистских оскорблений в адрес Неймара со стороны защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

По информации Get French Footbal News, парижане получили доступ к видеозаписям, снятым камерами телеканала BeIN Sports. На видео отчетливо видно, как Гонсалес назвал Неймара обезьяной по-испански.

Сейчас представители «ПСЖ» анализируют каждый кадр записи, чтобы доказать, что обвинения Неймара в отношении игрока «Марселя» были небеспочвенны.