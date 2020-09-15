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    «ПСЖ» получил доступ к видео, на котором видно, как Гонсалес называет Неймара обезьяной

    «ПСЖ» собрал специальную группу по сбору доказательств расистских оскорблений в адрес Неймара со стороны защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

    По информации Get French Footbal News, парижане получили доступ к видеозаписям, снятым камерами телеканала BeIN Sports. На видео отчетливо видно, как Гонсалес назвал Неймара обезьяной по-испански.

    Сейчас представители «ПСЖ» анализируют каждый кадр записи, чтобы доказать, что обвинения Неймара в отношении игрока «Марселя» были небеспочвенны.

    • Бразилец ударил Гонсалеса кулаком в голову.
    • Неймару грозит семиматчевая дисквалификация.
    • По словам игрока «ПСЖ», соперник назвал его «обезьяной и сукиным сыном».

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    Источник: Get French Football News

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    15.09.2020 23:31
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