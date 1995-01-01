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    Неймара за удар Гонсалеса могут дисквалифицировать на семь матчей

    Нападающий «ПСЖ» Неймар понесет наказание за поведение в матче третьего тура Лиги 1 против «Марселя» (0:1). Бразилец ударил защитника соперника Альваро Гонсалеса.

    За это, пишет RMC Sport, Неймару грозит дисквалификация на срок от четырех до семи матчей чемпионата. Рассмотрят дело в среду, 16 сентября.

    • «ПСЖ» проиграл «Марселю» впервые за девять лет. Это второе поражение парижан в новом сезоне Лиги 1.
    • В концовке матча из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.
    • Во время потасовка Анхель Ди Мария плюнул в Гонсалеса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1664

      FENIX-SL 22 минуты назад

      конечно можно сказать что это пустяки все
      и мол там корчились игроки Марселя
      но в этом матче Неймар симулировал раза два в открытую
      так еще и столь подло поступал
      не надо его в Испанию возвращать
      пусть лампы шейхам дальше начищает
      поганый игрок по итогу получился

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      Рейтинг: +812

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Лучше 7 раз е.блом об стену, толку будет больше!
      =))))

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