Неймара за удар Гонсалеса могут дисквалифицировать на семь матчей

Нападающий «ПСЖ» Неймар понесет наказание за поведение в матче третьего тура Лиги 1 против «Марселя» (0:1). Бразилец ударил защитника соперника Альваро Гонсалеса.

За это, пишет RMC Sport, Неймару грозит дисквалификация на срок от четырех до семи матчей чемпионата. Рассмотрят дело в среду, 16 сентября.