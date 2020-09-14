Неймара за удар Гонсалеса могут дисквалифицировать на семь матчей

Нападающий «ПСЖ» Неймар понесет наказание за поведение в матче третьего тура Лиги 1 против «Марселя» (0:1). Бразилец ударил защитника соперника Альваро Гонсалеса.
За это, пишет RMC Sport, Неймару грозит дисквалификация на срок от четырех до семи матчей чемпионата. Рассмотрят дело в среду, 16 сентября.
- «ПСЖ» проиграл «Марселю» впервые за девять лет. Это второе поражение парижан в новом сезоне Лиги 1.
- В концовке матча из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.
- Во время потасовка Анхель Ди Мария плюнул в Гонсалеса.
Источник: RMC Sport