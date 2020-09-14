Неймар ударил игрока «Марселя» Гонсалеса, обвинив его в расизме

В центральной игре 3-го тура «ПСЖ» – «Марсель» между игроками обеих команд возникала потасовка.

Форвард парижан Неймар ударил защитника марсельцев Альваро Гонсалеса кулаком по голове, за что был удален. Как сообщает RMC Sport, бразилец обвинил Гонсалеса в расизме. Уходя с поля, Неймар также обратился к резервному судье, крикнув: «Расизм, разве нет?».

Между тем, как пишет Get French Football News, Гонсалес действительно назвал одного из игроков парижан грязной обезьяной.

У Гонсалеса в первом тайме также случился конфликт с полузащитником «ПСЖ» Анхелем Ди Марией из-за того, что аргентинец плюнул в сторону испанца. Плевок Ди Марии в Гонсалеса подтвердил после матча главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.