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    Неймар ударил игрока «Марселя» Гонсалеса, обвинив его в расизме

    В центральной игре 3-го тура «ПСЖ»«Марсель» между игроками обеих команд возникала потасовка.

    Форвард парижан Неймар ударил защитника марсельцев Альваро Гонсалеса кулаком по голове, за что был удален. Как сообщает RMC Sport, бразилец обвинил Гонсалеса в расизме. Уходя с поля, Неймар также обратился к резервному судье, крикнув: «Расизм, разве нет?».

    Между тем, как пишет Get French Football News, Гонсалес действительно назвал одного из игроков парижан грязной обезьяной.

    У Гонсалеса в первом тайме также случился конфликт с полузащитником «ПСЖ» Анхелем Ди Марией из-за того, что аргентинец плюнул в сторону испанца. Плевок Ди Марии в Гонсалеса подтвердил после матча главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.

    • «ПСЖ» проиграл «Марселю» впервые за девять лет. Это второе поражение парижан в новом сезоне Лиги 1.
    • В концовке матча из-за конфликта между игроками были удалены пять футболистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1749

      AZ 24 минуты назад

      Чертов клоун. Сам задира полнейший. Таких уродов как неймар, надо дисквалифицировать, за провокации!!

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      Рейтинг: +533

      kupryaev 25 минут назад

      Футбола все меньше

      0
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      Рейтинг: +1223

      CSKA471 35 минут назад

      белизм чертов зад..₽от, зае,,бали

      0
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