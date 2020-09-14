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    Неймар – о драке с Гонсалесом: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар дал понять, что не жалеет о своем поступке во время матча третьего тура Лиги 1 против «Марселя» (0:1).

    • В конце игры бразилец ударил защитника провансальцев Альваро Гонсалеса кулаком в голову.
    • За это его удалили с поля.
    • Получив красную карточку, форвард жаловался на расистские оскорбления со стороны испанца.

    «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу.

    VAR легко разглядел мою «агрессию». Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», – написал Неймар в твиттере.

    Источник: Твиттер Неймара

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    14.09.2020 07:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 17 сентября 2020, 10:32

      Как что, так сразу расизм! А Неймар и не **** вовсе, так желтенький.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 14 сентября 2020, 13:42

      Ударить исподтишка сзади, а потом в Твиттере сказать, что жалко, что не по лицу - хороший пример диванного вояки. В морду кому-либо ты способен дать только в своих мечтах, потому что в реале кишка тонка.

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 14 сентября 2020, 11:38

      Надеюсь неймару когда нибудь челюсть выбьют!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 сентября 2020, 11:32

      Гонсалес, конечно, не прав и свою дискву+ штраф он должен получить, но Неймар уже совсем рамсы попутал. Видно из-за выхода в финал ЛЧ, который проиграли + ужасный старт нового сезона = очередной рецидив воспаления мозга у Неймара. Зазвездился просто дальше некуда. Несколько смешно было слушать наших комментаторов, которые говорили, что наконец-то Неймар повзрослел, стал настоящим лидером ПСЖ и т.п. Ну-ну...
      Это уже который раз он получает дискву в ПСЖ? Каждый год парочка таких историй с ним. В этот раз, я считаю, как злостного нарушителя, который не признаёт свою ошибку, наказать нужно матчей на 10 + штраф.
      В очередной раз рад, что Барса его не вернула, ибо такое быдло нам не нужно. Он в Барсе и раньше иногда такие фокусы выкидывал, а сейчас вообще понятия не имеет, что такое дисциплина, прима-балерина, блин. Вон пусть сидит в ПСЖ и выигрывает "трофеи" и дальше)

      4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 сентября 2020, 11:15

      иууу.. а хде комменты в защиту девочки - неймара?

      1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 14 сентября 2020, 10:49

      а не ударил в лицо, потому что мамкин петушок

      5
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 14 сентября 2020, 09:41

      Как раз жаль, что Альварес не отоварил этого самовлюблённого пижона.

      9
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 14 сентября 2020, 09:10

      нихера не получается после перехода, вот и нервишки сдают, сладкий мальчик

      4
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 14 сентября 2020, 08:33

      подтвердил, что обезьяна, столько бабок и потрачены точно не на мозги

      13
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 14 сентября 2020, 08:31

      Какой зашквар для Гонсалеса, его считай тёлка побила)

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