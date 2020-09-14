Неймар – о драке с Гонсалесом: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар дал понять, что не жалеет о своем поступке во время матча третьего тура Лиги 1 против «Марселя» (0:1).

В конце игры бразилец ударил защитника провансальцев Альваро Гонсалеса кулаком в голову.

кулаком в голову. За это его удалили с поля.

Получив красную карточку, форвард жаловался на расистские оскорбления со стороны испанца.

«Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу.

VAR легко разглядел мою «агрессию». Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», – написал Неймар в твиттере.