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  • Неймар – о драке с Гонсалесом: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу»

Неймар – о драке с Гонсалесом: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу»

14 сентября 2020, 07:58
11

Нападающий «ПСЖ» Неймар дал понять, что не жалеет о своем поступке во время матча третьего тура Лиги 1 против «Марселя» (0:1).

  • В конце игры бразилец ударил защитника провансальцев Альваро Гонсалеса кулаком в голову.
  • За это его удалили с поля.
  • Получив красную карточку, форвард жаловался на расистские оскорбления со стороны испанца.

«Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу.

VAR легко разглядел мою «агрессию». Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», – написал Неймар в твиттере.

Источник: Твиттер Неймара
Франция. Лига 1 ПСЖ Марсель Неймар Гонсалес Альваро
Комментарии (11)
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neveldomha
1600060860
Противно даже комментировать это бразильское чмо.
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Валерий2705
1600061477
Какой зашквар для Гонсалеса, его считай тёлка побила)
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Mr Green
1600063853
нихера не получается после перехода, вот и нервишки сдают, сладкий мальчик
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Алексей новый
1600065712
Как раз жаль, что Альварес не отоварил этого самовлюблённого пижона.
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spam2009
1600069765
а не ударил в лицо, потому что мамкин петушок
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кошмарик
1600071308
иууу.. а хде комменты в защиту девочки - неймара?
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Cules2013
1600072363
Гонсалес, конечно, не прав и свою дискву+ штраф он должен получить, но Неймар уже совсем рамсы попутал. Видно из-за выхода в финал ЛЧ, который проиграли + ужасный старт нового сезона = очередной рецидив воспаления мозга у Неймара. Зазвездился просто дальше некуда. Несколько смешно было слушать наших комментаторов, которые говорили, что наконец-то Неймар повзрослел, стал настоящим лидером ПСЖ и т.п. Ну-ну... Это уже который раз он получает дискву в ПСЖ? Каждый год парочка таких историй с ним. В этот раз, я считаю, как злостного нарушителя, который не признаёт свою ошибку, наказать нужно матчей на 10 + штраф. В очередной раз рад, что Барса его не вернула, ибо такое быдло нам не нужно. Он в Барсе и раньше иногда такие фокусы выкидывал, а сейчас вообще понятия не имеет, что такое дисциплина, прима-балерина, блин. Вон пусть сидит в ПСЖ и выигрывает "трофеи" и дальше)
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AZ
1600072716
Надеюсь неймару когда нибудь челюсть выбьют!
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Gerecht165
1600080157
Ударить исподтишка сзади, а потом в Твиттере сказать, что жалко, что не по лицу - хороший пример диванного вояки. В морду кому-либо ты способен дать только в своих мечтах, потому что в реале кишка тонка.
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paracetamol
1600327928
Как что, так сразу расизм! А Неймар и не **** вовсе, так желтенький.
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