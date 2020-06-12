Onda Cero: «ПСЖ» ведет переговоры по Эрнандесу. Защитник заменит Курзаву

Защитник «Милана» Тео Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ».

22-летний француз ведет переговоры с командой Лиги 1.

По данным источника, клуб из Парижа видит в Эрнандесе замену 27-летнему Лайвену Курзаве, который 30 июня станет свободным агентом.

В марте также сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Ювентуса».