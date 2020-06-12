Onda Cero: «ПСЖ» ведет переговоры по Эрнандесу. Защитник заменит Курзаву

Защитник «Милана» Тео Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ».
22-летний француз ведет переговоры с командой Лиги 1.
По данным источника, клуб из Парижа видит в Эрнандесе замену 27-летнему Лайвену Курзаве, который 30 июня станет свободным агентом.
В марте также сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Ювентуса».
- Рыночная стоимость Эрнандеса – 32 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел за «Милан» 25 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
Источник: Onda Cero
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