Курзава неожиданно изменил прическу

Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава предстал перед партнерами по команде на тренировке в минувший понедельник с новой прической. Футболисты парижского клуба на протяжении всего занятия подтрунивали над своим коллегой. Стоит отметить, что фото необычной обновки моментально разлетелось по интернету.

В текущем сезоне 25-летний игрок обороны провел в составе «ПСЖ» в рамках французской Лиги 1 девять матчей, в которых отметился одним забитым голом. В Лиге чемпионов на его счету еще пять матчей, три гола и две результативные передачи.