Курзава неожиданно изменил прическу

Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава предстал перед партнерами по команде на тренировке в минувший понедельник с новой прической. Футболисты парижского клуба на протяжении всего занятия подтрунивали над своим коллегой. Стоит отметить, что фото необычной обновки моментально разлетелось по интернету.
В текущем сезоне 25-летний игрок обороны провел в составе «ПСЖ» в рамках французской Лиги 1 девять матчей, в которых отметился одним забитым голом. В Лиге чемпионов на его счету еще пять матчей, три гола и две результативные передачи.
Kurzawa, même ses cheveux il n'arrive pas à les contrôler. pic.twitter.com/rVh3AAmQX8— Troisième Poteau (@TroisiemePoteau) 4 декабря 2017 г.