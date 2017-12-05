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    Курзава неожиданно изменил прическу

    Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава предстал перед партнерами по команде на тренировке в минувший понедельник с новой прической. Футболисты парижского клуба на протяжении всего занятия подтрунивали над своим коллегой. Стоит отметить, что фото необычной обновки моментально разлетелось по интернету.

    В текущем сезоне 25-летний игрок обороны провел в составе «ПСЖ» в рамках французской Лиги 1 девять матчей, в которых отметился одним забитым голом. В Лиге чемпионов на его счету еще пять матчей, три гола и две результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    05.12.2017 08:55
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    Комментарии (8)
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    Sosisochkin
    1512459027
    кого это **ет
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    Danish Dynamite
    1512462451
    Мерзость какая. Скоро футболисты интимными стрижками хвалиться будут.
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    АртурZaСМ
    1512463989
    Это насколько нужно быть собой недовольным или лезть из кожи вон , чтобы замутить на башке вот такую ку.й.ню
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    Chesn0k
    1512467454
    наверное, просто бухой заснул на вписке, а проснулся с таким бардаком
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    Georg 07 rus
    1512467818
    имбицил.такой же и клуб.сегодня получат по дырке
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    kos999
    1512470529
    его право, он свободный человек....
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    Italian_93
    1512471716
    Сказочный дол...
    Ответить
    ologreds
    1694991799
    numo528174
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