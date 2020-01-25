Журналист Романо: «Ювентус» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене Курзава на Де Шильо

До закрытия зимнего трансферного окна «Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться фланговыми защитниками.

По информации журналиста Фабрицио Романо, из Парижа в Турин может перебраться Лайвен Курзава, а в обратном направлении – Маттиа Де Шильо.

Сообщается, что клубы близки к договоренности. Речь идет о полноценных трансферах.