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    Журналист Романо: «Ювентус» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене Курзава на Де Шильо

    До закрытия зимнего трансферного окна «Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться фланговыми защитниками.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, из Парижа в Турин может перебраться Лайвен Курзава, а в обратном направлении – Маттиа Де Шильо.

    Сообщается, что клубы близки к договоренности. Речь идет о полноценных трансферах.

    • Рыночная стоимость француза – 15 миллионов евро, а итальянца – 12 миллионов.
    • В текущем сезоне Курзава сыграл 15 матчей в составе «ПСЖ» и сделал один ассист.
    • Де Шильо за указанный период провел за «Ювентус» девять игр, результативными действиями не отличался.

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 560 тысяч человек.

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