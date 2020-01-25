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  • Журналист Романо: «Ювентус» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене Курзава на Де Шильо

Журналист Романо: «Ювентус» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене Курзава на Де Шильо

25 января 2020, 09:58

До закрытия зимнего трансферного окна «Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться фланговыми защитниками.

По информации журналиста Фабрицио Романо, из Парижа в Турин может перебраться Лайвен Курзава, а в обратном направлении – Маттиа Де Шильо.

Сообщается, что клубы близки к договоренности. Речь идет о полноценных трансферах.

  • Рыночная стоимость француза – 15 миллионов евро, а итальянца – 12 миллионов.
  • В текущем сезоне Курзава сыграл 15 матчей в составе «ПСЖ» и сделал один ассист.
  • Де Шильо за указанный период провел за «Ювентус» девять игр, результативными действиями не отличался.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 560 тысяч человек.

Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Ювентус Курзава Лайвен Де Шильо Маттиа
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