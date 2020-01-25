Журналист Романо: «Ювентус» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене Курзава на Де Шильо

До закрытия зимнего трансферного окна «Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться фланговыми защитниками.
По информации журналиста Фабрицио Романо, из Парижа в Турин может перебраться Лайвен Курзава, а в обратном направлении – Маттиа Де Шильо.
Сообщается, что клубы близки к договоренности. Речь идет о полноценных трансферах.
- Рыночная стоимость француза – 15 миллионов евро, а итальянца – 12 миллионов.
- В текущем сезоне Курзава сыграл 15 матчей в составе «ПСЖ» и сделал один ассист.
- Де Шильо за указанный период провел за «Ювентус» девять игр, результативными действиями не отличался.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 560 тысяч человек.