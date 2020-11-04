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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед
Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 ноября 2020
Истанбул Башакшехир
04.11.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
13'
Д. Ба
40'
Э. Вишча
43'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед
Замена
К. Понк
️️️️
И. Кахведжи
90'
Желтая карточка
М. Шкртел
89'
Замена
М. Топал
️️️️
Б. Озкан
87'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Ба
79'
76'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
А. Ван-Биссака
76'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
М. Рэшфорд
61'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Х. Мата
61'
Замена
П. Погба
️️️️
Д. ван де Бек
46'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
А. Туанзебе
43'
ГОЛ! 2:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
Л. Шоу
ГОЛ! 2:0!
Э. Вишча
Пас отдал
Д. Тюрук
40'
20'
Желтая карточка
А. Туанзебе
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
Пас отдал
Э. Вишча
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
89
Энес Каракуш
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Гюнок
37
Шкртел
24
Епуряну
9
Алексич
5
Болинголи
2
Рафаэл
19
Озкан
17
Кахведжи
9
Тюрук
10
Вишча
19
Ба
4-1-1-3-1
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
4
Туанзебе
5
Магуайр
23
Шоу
18
Матич
6
ван де Бек
64
Мата
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
17
Кахведжи
26
Понк
26
Понк
17
Кахведжи
19
Озкан
5
Топал
5
Топал
19
Озкан
19
Ба
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
19
Ба
29
Ван-Биссака
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
29
Ван-Биссака
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
4
Туанзебе
8
Мактоминей
8
Мактоминей
4
Туанзебе
6
ван де Бек
8
Погба
8
Погба
6
ван де Бек
64
Мата
10
Кавани
10
Кавани
64
Мата
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Манчестер Юнайтед
1
Ахмет Киванч
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
20
Жулиано
АП
Главный тренер
Окан Бурук
15
Теден Менжи
ЦЗ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Фред
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
20
Жулиано
АП
Остались в запасе
15
Теден Менжи
ЦЗ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Фред
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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