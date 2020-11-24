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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир
Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир: обзор матча 24 ноября 2020
Манчестер Юнайтед
24.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
4 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
7'
Б. Фернандеш
19'
Б. Фернандеш
35'
М. Рэшфорд (П)
90+2'
Д. Джеймс
75'
Д. Тюрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 4:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
М. Гринвуд
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Тюрук
87'
Замена
К. Понк
️️️️
М. Шкртел
Желтая карточка
Г. Магуайр
86'
85'
Желтая карточка
М. Текдемир
Замена
Н. Матич
️️️️
А. Марсьяль
82'
78'
Желтая карточка
М. Шкртел
75'
ГОЛ! 3:1!
Д. Тюрук
74'
Замена
Жулиано
️️️️
Б. Озкан
74'
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
Б. Болинголи
61'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Н. Шадли
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Ван-Биссака
59'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Б. Фернандеш
59'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Рэшфорд
59'
Желтая карточка
А. Туанзебе
55'
46'
Замена
М. Текдемир
️️️️
И. Кахведжи
Замена
А. Туанзебе
️️️️
В. Линделеф
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Рэшфорд
35'
ГОЛ! 2:0!
Б. Фернандеш
19'
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
20
Жулиано
АП
89
Энес Каракуш
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
13
Теллес
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
6
ван де Бек
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
10
Кавани
9
Марсьяль
4-4-1-1
34
Гюнок
2
Рафаэл
37
Шкртел
24
Епуряну
5
Болинголи
89
Шадли
17
Кахведжи
9
Тюрук
19
Озкан
10
Вишча
19
Ба
9
Рэшфорд
7
Джеймс
7
Джеймс
9
Рэшфорд
29
Ван-Биссака
33
Уильямс
33
Уильямс
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
4
Туанзебе
4
Туанзебе
29
Линделеф
9
Марсьяль
18
Матич
18
Матич
9
Марсьяль
8
Фернандеш
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Фернандеш
37
Шкртел
26
Понк
26
Понк
37
Шкртел
5
Болинголи
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
5
Болинголи
17
Кахведжи
21
Текдемир
21
Текдемир
17
Кахведжи
19
Озкан
20
Жулиано
20
Жулиано
19
Озкан
89
Шадли
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
89
Шадли
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Истанбул Башакшехир
28
Факундо Пельистри
ПВ
15
Теден Менжи
ЦЗ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Ахмет Киванч
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
28
Факундо Пельистри
ПВ
15
Теден Менжи
ЦЗ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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