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    Шкртел: «Немного везения – и Россия может преподнести сюрприз на ЧМ»

    Бывший футболист «Зенита» Мартин Шкртел будет болеть на предстоящем чемпионате мира-2018 за сборные Англии, Испании и Уругвая. Он уверен, что при определенном везении сборная России сможет преподнести сюрприз на турнире.

    – А как же Россия?

    – Я мало кого знаю в вашей команде. Для нее большой удар, что Александр Кокорин получил травму, России точно будет его не хватать. Но ваша команда сыграет дома, будет громкая поддержка болельщиков. Россия может выступить хорошо.

    – Что значит «хорошо»?

    – Посмотрим. Немного везения – и команда может преподнести сюрприз на чемпионате мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 09:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:42

      Чуть чуть везения и "из грязи да в князи".

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 июня 2018, 17:05

      Шкртел: «Немного везения – и Россия может преподнести сюрприз на ЧМ» - проиграть сборной Саудовской Аравии. мартин это не будет сюрпризом ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 11 июня 2018, 12:15

      Шкртел: «Немного везения – и Россия может преподнести сюрприз на ЧМ - выйти из группы».

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 июня 2018, 11:48

      Везения понадобится очень много. Но тогда лысый пойдёт на новый срок

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 июня 2018, 11:47

      дай немного везения лихтенштейну и она тоже может преподнести сюрприз.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 10:22

      я дума ю ,что основной сурприз будет о-7 от саудовской аравии. запомните мой прогноз

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июня 2018, 10:12

      Шкртел видно не знает кому у нас везёт...

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 11 июня 2018, 10:05

      Он действительно ни кого знает в нашей команде...

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      Рейтинг: +468

      Alemann 11 июня 2018, 10:04

      ... - проиграть еще и саудитам.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 июня 2018, 09:46

      Удачи России!!!

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