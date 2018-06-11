Шкртел: «Немного везения – и Россия может преподнести сюрприз на ЧМ»

Бывший футболист «Зенита» Мартин Шкртел будет болеть на предстоящем чемпионате мира-2018 за сборные Англии, Испании и Уругвая. Он уверен, что при определенном везении сборная России сможет преподнести сюрприз на турнире.

– А как же Россия?

– Я мало кого знаю в вашей команде. Для нее большой удар, что Александр Кокорин получил травму, России точно будет его не хватать. Но ваша команда сыграет дома, будет громкая поддержка болельщиков. Россия может выступить хорошо.

– Что значит «хорошо»?

– Посмотрим. Немного везения – и команда может преподнести сюрприз на чемпионате мира.