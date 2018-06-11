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  • Шкртел: «Немного везения – и Россия может преподнести сюрприз на ЧМ»

Шкртел: «Немного везения – и Россия может преподнести сюрприз на ЧМ»

11 июня 2018, 09:06
12

Бывший футболист «Зенита» Мартин Шкртел будет болеть на предстоящем чемпионате мира-2018 за сборные Англии, Испании и Уругвая. Он уверен, что при определенном везении сборная России сможет преподнести сюрприз на турнире.

– А как же Россия?

– Я мало кого знаю в вашей команде. Для нее большой удар, что Александр Кокорин получил травму, России точно будет его не хватать. Но ваша команда сыграет дома, будет громкая поддержка болельщиков. Россия может выступить хорошо.

– Что значит «хорошо»?

– Посмотрим. Немного везения – и команда может преподнести сюрприз на чемпионате мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Шкртел Мартин Кокорин Александр
Комментарии (12)
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alex1951
1528699490
Однако тэндэнцыя,как сказал бы чукча. ,,Бомбардир,, спецом ,в последнее время,,выискивает такие высказывания,что бы хоть как то смягчить предстоящий кошмар....а кошмарить будут,еще как! Еще раз повторю - загубят игру с ,,шейхами,, - можно домой ехать,а их дом - турма (Папанов х\ф Берегись автомобиля,,)
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VIPded
1528699609
Удачи России!!!
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BarStep
1528700712
Он действительно ни кого знает в нашей команде...
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Рубик Докоян
1528701157
Шкртел видно не знает кому у нас везёт...
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спанчес
1528701746
я дума ю ,что основной сурприз будет о-7 от саудовской аравии. запомните мой прогноз
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DeStar
1528706851
дай немного везения лихтенштейну и она тоже может преподнести сюрприз.
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APchelov
1528706915
Везения понадобится очень много. Но тогда лысый пойдёт на новый срок
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Бухбух
1528708512
Шкртел: «Немного везения – и Россия может преподнести сюрприз на ЧМ - выйти из группы».
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dinar7777dinar
1528725923
Шкртел: «Немного везения – и Россия может преподнести сюрприз на ЧМ» - проиграть сборной Саудовской Аравии. мартин это не будет сюрпризом ))))
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zigbert
1528789358
Чуть чуть везения и "из грязи да в князи".
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