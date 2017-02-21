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Шкртел заявил, что турецкий чемпионат сильнее российского

21 февраля 2017, 17:28
21

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» сравнил турецкий и российский чемпионаты.

«В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига – здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского», – сказал

Напомним, что Шкртел с 2004 по 2007 год выступал за «Зенит», после чего перешел в «Ливерпуль».

Матч «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 22 февраля в Стамбуле.

Источник: ТАСС
Лига Европы Россия. Премьер-лига Фенербахче Краснодар Шкртел Мартин
Комментарии (21)
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Barsuk52
1487687456
Дзюба заявил Что Березуцкий сильней шкртела
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acer2003
1487687521
С такими игроками,скоро Угандийский станет сильнее ))
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TAF
1487688266
ДА нет команды раши сильней играют в Европе. Балабол Шкртел
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h3LL1k
1487688343
не знаю мне кажется Российский сильнее это моё мнение как бы :D
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опус 2
1487688479
А что он скажет в Турции ?! Что российский чемпионат сильнее вашего ! Да никогда.
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ufos73
1487689962
В принципе немного сильнее да, но я бы процитировал Карпина "Игра была равна, играли два го...!" ))))
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egrrr
1487693180
В РФПЛ он играл, когда ему было 20-23 года.Сейчас ему 32, вот и играть сложнее. Года через 3 ему чемпионат Казахстана покажется сильным, а через 5 и Чемпионат Монголии.
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richi
1487696808
Более-менее объективно судить о силе чемпионатов можно только по Таблице КУЕФА: Россия на 6-м месте, в данный момент чуть опережает Португалию; Туция - на 10-м. Все остальное - выдумки.
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xColaz
1487707399
Турколиз!
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hjvfybcn
1487762320
Как много защитников РПЛ)))
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