Шкртел заявил, что турецкий чемпионат сильнее российского

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» сравнил турецкий и российский чемпионаты.

«В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига – здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского», – сказал

Напомним, что Шкртел с 2004 по 2007 год выступал за «Зенит», после чего перешел в «Ливерпуль».

Матч «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 22 февраля в Стамбуле.