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    Шкртел заявил, что турецкий чемпионат сильнее российского

    Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» сравнил турецкий и российский чемпионаты.

    «В России я играл довольно давно, с тех пор много времени прошло. Тогда российская лига была сильна. Но сейчас же я вижу, что очень сильна и турецкая лига – здесь играть очень непросто. На мой взгляд, сейчас турецкий чемпионат сильнее российского», – сказал

    Напомним, что Шкртел с 2004 по 2007 год выступал за «Зенит», после чего перешел в «Ливерпуль».

    Матч «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 22 февраля в Стамбуле.

    Источник: ТАСС

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    21.02.2017 17:28
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 22 февраля 2017, 14:18

      Как много защитников РПЛ)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 21 февраля 2017, 23:03

      Турколиз!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 21 февраля 2017, 21:28

      Ну и ГАН. .....Н ты шкрТЕл !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 21 февраля 2017, 20:06

      Более-менее объективно судить о силе чемпионатов можно только по Таблице КУЕФА: Россия на 6-м месте, в данный момент чуть опережает Португалию; Туция - на 10-м. Все остальное - выдумки.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > richi 21 февраля 2017, 20:36

      Это точно!Да и в личной встрече Фенер никакого впечатления не произвёл.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 февраля 2017, 19:58

      Сброд и там и здесь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 февраля 2017, 19:39

      В чём я сильно сомневаюсь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 февраля 2017, 19:25

      А по мне они равные)

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 февраля 2017, 19:06

      В РФПЛ он играл, когда ему было 20-23 года.Сейчас ему 32, вот и играть сложнее. Года через 3 ему чемпионат Казахстана покажется сильным, а через 5 и Чемпионат Монголии.

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 февраля 2017, 18:12

      В принципе немного сильнее да, но я бы процитировал Карпина "Игра была равна, играли два го...!" ))))

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      Рейтинг: +120

      agil > ufos73 21 февраля 2017, 18:44

      там три клуба всегда но раз в 20 лет кто то стрелнить и у нас три клуба и все!!!!!!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > agil 22 февраля 2017, 10:07

      Но звездочки туда едут с большей охотой чем к нам, По именам они выглядят круче

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      Рейтинг: +1423

      Parham 21 февраля 2017, 17:55

      Завтра матч покажет и докажет!!!

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