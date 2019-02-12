Агент: «Шкртел отказал «Барселоне», потому что не хотел быть заменой для Пике и Умтити»

Вроде бы недавно играл за Зенит а прошло уже 10 лет.
Митхат Халис, представитель защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела, прокомментировал информацию о том, что 34-летний словак отказался от перехода в «Барселону».
«Барселона» рассматривала вариант с покупкой Шкртела. Им нужен был защитник для ротации в линии защиты.
Мартин отказался, потому что не хотел быть заменой для Пике и Умтити.
Он счастлив в Стамбуле и многое значит для «Фенербахче». Он не хотел быть игроком третьего выбора в «Барселоне», — цитирует Халиса As.
- Шкртел выступает в Турции с июля 2016 года.
- Предыдущий клуб – «Ливерпуль» (2008-2016).
- С 2004 по 2008 год выступал за «Зенит».