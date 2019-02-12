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    Агент: «Шкртел отказал «Барселоне», потому что не хотел быть заменой для Пике и Умтити»

    Митхат Халис, представитель защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела, прокомментировал информацию о том, что 34-летний словак отказался от перехода в «Барселону».

    «Барселона» рассматривала вариант с покупкой Шкртела. Им нужен был защитник для ротации в линии защиты.

    Мартин отказался, потому что не хотел быть заменой для Пике и Умтити.

    Он счастлив в Стамбуле и многое значит для «Фенербахче». Он не хотел быть игроком третьего выбора в «Барселоне», — цитирует Халиса As.

    • Шкртел выступает в Турции с июля 2016 года.
    • Предыдущий клуб – «Ливерпуль» (2008-2016).
    • С 2004 по 2008 год выступал за «Зенит».

    Источник: As

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    12.02.2019 01:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 12:19

      Вроде бы недавно играл за Зенит а прошло уже 10 лет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 февраля 2019, 09:43

      Смешно.Но по достижении 50-ти лет его точно возьмут первым номером.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 февраля 2019, 08:03

      гордость и предубеждение...

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