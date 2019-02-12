Агент: «Шкртел отказал «Барселоне», потому что не хотел быть заменой для Пике и Умтити»

Митхат Халис, представитель защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела, прокомментировал информацию о том, что 34-летний словак отказался от перехода в «Барселону».

«Барселона» рассматривала вариант с покупкой Шкртела. Им нужен был защитник для ротации в линии защиты.

Мартин отказался, потому что не хотел быть заменой для Пике и Умтити.

Он счастлив в Стамбуле и многое значит для «Фенербахче». Он не хотел быть игроком третьего выбора в «Барселоне», — цитирует Халиса As.