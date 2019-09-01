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    La Gazzetta dello Sport: экс-защитник «Зенита» Шкртел покинет «Аталанту» спустя три недели после трансфера

    Тренерский штаб «Аталанты» недоволен физическим состоянием защитника Мартина Шкртела. По сведениям La Gazzetta dello Sport, в связи с этим словак вскоре покинет клуб, перейдя в него 9 августа.

    Контракт между сторонами действует до лета 2020 года. «Аталанта» осенью и зимой выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

    • С 2004 по 2007 год Шкртел выступал за «Зенит».
    • В минувшем сезоне чемпионата Турции Шкртел провел 27 матчей за «Фенербахче», забил гол, сделал результативный пас.
    • С 2008 по 2016 год словак защищал цвета «Ливерпуля».

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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