La Gazzetta dello Sport: экс-защитник «Зенита» Шкртел покинет «Аталанту» спустя три недели после трансфера

Тренерский штаб «Аталанты» недоволен физическим состоянием защитника Мартина Шкртела. По сведениям La Gazzetta dello Sport, в связи с этим словак вскоре покинет клуб, перейдя в него 9 августа.

Контракт между сторонами действует до лета 2020 года. «Аталанта» осенью и зимой выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

С 2004 по 2007 год Шкртел выступал за «Зенит».

В минувшем сезоне чемпионата Турции Шкртел провел 27 матчей за «Фенербахче», забил гол, сделал результативный пас.

С 2008 по 2016 год словак защищал цвета «Ливерпуля».

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