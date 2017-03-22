Шкртел думал, что уступит Маку в голосовании

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел, который стал вторым в голосовании на звание лучшего игрока Словакии 2016 года, не ожидал, что обойдет в гонке полузащитника «Зенита» Роберта Мака.

«Я не ожидал, что займу второе место. Думаю, что в 2016 году было много очень успешных парней.

Ожидал, что второе место возьмет Роберт Мак, первое, конечно же, Гамшик. Мак провел отличный год в составе сборной и клубов. Для меня стало приятным сюрпризом второе место, поэтому я счастлив», – приводит слова Шкртела Sportky.

Напомним, что Шкртел четыре раза становился победителем данного голосования. Это происходило по итогам 2007, 2008, 2011 и 2012 годов.