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    Шкртел думал, что уступит Маку в голосовании

    Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел, который стал вторым в голосовании на звание лучшего игрока Словакии 2016 года, не ожидал, что обойдет в гонке полузащитника «Зенита» Роберта Мака.

    «Я не ожидал, что займу второе место. Думаю, что в 2016 году было много очень успешных парней.

    Ожидал, что второе место возьмет Роберт Мак, первое, конечно же, Гамшик. Мак провел отличный год в составе сборной и клубов. Для меня стало приятным сюрпризом второе место, поэтому я счастлив», – приводит слова Шкртела Sportky.

    Напомним, что Шкртел четыре раза становился победителем данного голосования. Это происходило по итогам 2007, 2008, 2011 и 2012 годов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 09:55
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