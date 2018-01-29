«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов имеет варианты продолжения карьеры в Европе.

Сообщается, что к 22-летнему игроку проявляет интерес «Грассхоппер». Примечательно, что швейцарскую команду ныне возглавляет бывший главный тренер красно-белых Мурат Якин.

По информации источника, «Грассхопер» намерен арендовать форварда до мая, при этом, как отмечается, клуб из Цюриха пока не делал москвичам конкретного предложения.

В нынешнем сезоне Давыдов забил два гола в 12-ти матчах за «Спартак-2» в ФНЛ.