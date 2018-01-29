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  • «Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова

«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова

29 января 2018, 15:13
9

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов имеет варианты продолжения карьеры в Европе.

Сообщается, что к 22-летнему игроку проявляет интерес «Грассхоппер». Примечательно, что швейцарскую команду ныне возглавляет бывший главный тренер красно-белых Мурат Якин.

По информации источника, «Грассхопер» намерен арендовать форварда до мая, при этом, как отмечается, клуб из Цюриха пока не делал москвичам конкретного предложения.

В нынешнем сезоне Давыдов забил два гола в 12-ти матчах за «Спартак-2» в ФНЛ.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Спартак Грассхоппер Давыдов Денис Якин Мурат
Комментарии (9)
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VVM1964
1517228838
Нормальный вариант .
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za logiku
1517228982
Он вообще играл чтоли? 2 гола...
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серега кашин
1517230786
пусть идет и докажет всем что он хороший игрок
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oyabun
1517233886
Это был бы оптимальный вариант для Давыдова. Играя в Спартаке 2 он совсем не прогрессирует, а скорее даже наоборот, наблюдается некий регресс в его мастерстве.
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кузнецов артем
1517236032
При Якине в Спартак пришел Промес и он часто использовал тогдашнюю молодеж
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OfaZavr
1517240643
очень бы неплохо было, надеюсь это правда а непросто домыслы и слухи.
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Супермачо
1517245431
Русский Месси улетает к режиссёру Якину. И не в Гагры, а в Швейцарию. Жизнь удалась! )
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DOCTOR PENALTY
1517247015
Пора взрослеть! Очень приличный вариант для Дениса. Спасибо Мурату, что не забывает про нас.
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iBragim2102
1523366263
Якин как заикнулся про Спартаковцев его сразу уволили
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