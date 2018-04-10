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    «Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина

    «Грассхоппер» объявил о расставании с главным тренером Муратом Якином. Причина увольнения, озвученная клубом, – критическая ситуация в чемпионате и отсутствие спортивного прогресса.

    43-летний специалист возглавил команду из Цюриха в августе прошлого года. После 28 туров «Грассхоппер» занимает шестую строчку в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, отставая от зоны Лиги Европы на восемь очков.

    Напомним, в сезоне-2014/15 Якин тренировал «Спартак», приведя его к шестому месту по итогам чемпионата.

    Источник: ФК «Грассхоппер»

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    10.04.2018 15:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8824

      vladik12 10 апреля 2018, 21:58

      Даже там поняли, что это болото.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 20:36

      Когда нет результата ,смена тренера неизбежна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:26

      видимо успехи с Базелем были случайностью раз после него нигде не получается.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 апреля 2018, 17:42

      Не удивлен. При Якине у нас тоже не было игры...

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 апреля 2018, 16:33

      Якин..Якин..Это тот режиссер, который чемоданы перепутал и жену изобретателя соблазнил ? Правильно сделали, что выгнали пса смердящего...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 апреля 2018, 16:16

      возвращайся в Гагры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 10 апреля 2018, 15:56

      опять в спартак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 10 апреля 2018, 15:45

      Тренеришка ...

      0
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