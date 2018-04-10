«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина

«Грассхоппер» объявил о расставании с главным тренером Муратом Якином. Причина увольнения, озвученная клубом, – критическая ситуация в чемпионате и отсутствие спортивного прогресса.

43-летний специалист возглавил команду из Цюриха в августе прошлого года. После 28 туров «Грассхоппер» занимает шестую строчку в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, отставая от зоны Лиги Европы на восемь очков.

Напомним, в сезоне-2014/15 Якин тренировал «Спартак», приведя его к шестому месту по итогам чемпионата.