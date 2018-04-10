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«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина

10 апреля 2018, 15:38
8

«Грассхоппер» объявил о расставании с главным тренером Муратом Якином. Причина увольнения, озвученная клубом, – критическая ситуация в чемпионате и отсутствие спортивного прогресса.

43-летний специалист возглавил команду из Цюриха в августе прошлого года. После 28 туров «Грассхоппер» занимает шестую строчку в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, отставая от зоны Лиги Европы на восемь очков.

Напомним, в сезоне-2014/15 Якин тренировал «Спартак», приведя его к шестому месту по итогам чемпионата.

Источник: ФК «Грассхоппер»
Швейцария. Суперлига Грассхоппер Спартак Якин Мурат
Комментарии (8)
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life85
1523364347
Тренеришка ...
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kvm5
1523364979
опять в спартак
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iBragim2102
1523366212
возвращайся в Гагры
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Чикомас
1523367183
Якин..Якин..Это тот режиссер, который чемоданы перепутал и жену изобретателя соблазнил ? Правильно сделали, что выгнали пса смердящего...
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mialkov
1523371326
Не удивлен. При Якине у нас тоже не было игры...
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OfaZavr
1523374012
видимо успехи с Базелем были случайностью раз после него нигде не получается.
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zigbert
1523381760
Когда нет результата ,смена тренера неизбежна.
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vladik12
1523386705
Даже там поняли, что это болото.
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