Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Грассхоппер
Аполлон - Грассхоппер: обзор матча 04 августа 2016
Аполлон
04.08.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Грассхоппер
103'
Кайо
120'
Н. Гиоргиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Грассхоппер
120'
ГОЛ! 0:2!
Н. Гиоргиев
103'
ГОЛ! 0:1!
Кайо
90'
Замена
Н. Гиоргиев
️️️️
К. Чельстрем
85'
Желтая карточка
Кайо
45'
Желтая карточка
Б. Люти
39'
Желтая карточка
М. Башич
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Аполлон - Грассхоппер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Цирио
Новости команд
Все
Аполлон
Грассхоппер
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+