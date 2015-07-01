"Спартак" покидают Чельстрем и Жоао Карлос

Московский "Спартак" объявил об уходе футболистов Жоао Карлоса и Кима Чельстрема. Сегодня истек срок их трудовых соглашений. Оба игрока продолжат карьеру в других клубах.



Шведский полузащитник Ким Чельстрем провел за московский клуб 67 матчей, в которых отметился 5 голами, став игроком "Спартака" в 2012 году. Известно, что швед продолжит карьеру в швейцарском клубе "Грассхоперс".



Защитник из Бразилии Жоао Карлос вступил в ряды спартаковцев в 2013 году и провел 32 матча, забив 1 гол. Ранее 33-летний игрок выступал за махачкалинский "Анжи", бельгийские клубы "Локерен" и "Генк", а также в софийском ЦСКА.



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