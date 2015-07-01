Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

"Спартак" покидают Чельстрем и Жоао Карлос

1 июля 2015, 15:52
80

Московский "Спартак" объявил об уходе футболистов Жоао Карлоса и Кима Чельстрема. Сегодня истек срок их трудовых соглашений. Оба игрока продолжат карьеру в других клубах.

Шведский полузащитник Ким Чельстрем провел за московский клуб 67 матчей, в которых отметился 5 голами, став игроком "Спартака" в 2012 году. Известно, что швед продолжит карьеру в швейцарском клубе "Грассхоперс".

Защитник из Бразилии Жоао Карлос вступил в ряды спартаковцев в 2013 году и провел 32 матча, забив 1 гол. Ранее 33-летний игрок выступал за махачкалинский "Анжи", бельгийские клубы "Локерен" и "Генк", а также в софийском ЦСКА.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!


Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Чельстрем Ким Карлос Жоао
Комментарии (80)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
лошадка35
1435755868
время в спартаке прошло не зря: каждый из них увозит с собой по ромбику и по 4 звезды!
Ответить
морозз
1435756025
Спасибо за игру и до свидания!
Ответить
makkie
1435756645
Спасибо и удачи! Оба Профи с большой буквы, поэтому упрекнуть их не в чем. А вот поблагодарить стоит. Особенно Кима - боец до мозга костей.
Ответить
Дикая мужчинка
1435756702
Никто не хочет играть в спартаке.
Ответить
Блоссия
1435757030
Закончились контракты. Успеха им в жизни.
Ответить
красноярец
1435758275
теперь 9 место спартаку обеспечено.
Ответить
ОЛЛС
1435759912
Ким Чельстрем этого и не скрывал,в пример приводил успешную работу своих соотечественников в ЦСКА.
Ответить
МапС
1435761461
Успехов им дальнейшей карьере! Спасибо что играли за Спартак.
Ответить
Raikkonen CSKA
1435764832
Вырвались! Скоро завоюют какой нибудь титул и будут со слезами вспоминать спартак
Ответить
RussianHorse
1435765154
\"Этот праздник со слезами на глазах\".
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
2
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
4
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
1
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
2
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
4
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
1
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
14
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
Вчера, 17:51
4
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
Вчера, 17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 17:30
5
Шварц одним словом описал Овечкина
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+