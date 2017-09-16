Экс-полузащитник «Спартака» Чельстрем забил дальним ударом в чемпионате Швеции

Встреча 24-го тура чемпионата Швеции «Юргорден» – «Эребру» завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

На 12-й минуте счет ударом из-за пределов штрафной открыл полузащитник Ким Чельстрем.

Мяч стал для хавбека вторым в 46-ти матчах всех турниров в нынешнем сезоне. На его счету также 12 результативных передач. «Юргорден» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Мальме» на четыре очка.

В июле Чельстрем расторг контракт с швейцарским «Грассхоппером». Прежде выступал за «Спартак», «Арсенал» и «Лион».