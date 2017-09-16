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    Экс-полузащитник «Спартака» Чельстрем забил дальним ударом в чемпионате Швеции

    Встреча 24-го тура чемпионата Швеции «Юргорден»«Эребру» завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

    На 12-й минуте счет ударом из-за пределов штрафной открыл полузащитник Ким Чельстрем.

    Мяч стал для хавбека вторым в 46-ти матчах всех турниров в нынешнем сезоне. На его счету также 12 результативных передач. «Юргорден» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Мальме» на четыре очка.

    В июле Чельстрем расторг контракт с швейцарским «Грассхоппером». Прежде выступал за «Спартак», «Арсенал» и «Лион».

    Источник: Twitter

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    16.09.2017 23:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 17 сентября 2017, 00:23

      Хорош!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1897

      Aston 16 сентября 2017, 23:51

      Помним,любим!!!Шикарен как обычно!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 16 сентября 2017, 23:42

      Красавец! В 35 лет так стабилен!

      3
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