Экс-полузащитник «Спартака» Чельстрем забил дальним ударом в чемпионате Швеции

Хорош!)
Встреча 24-го тура чемпионата Швеции «Юргорден» – «Эребру» завершилась победой хозяев со счетом 4:1.
На 12-й минуте счет ударом из-за пределов штрафной открыл полузащитник Ким Чельстрем.
Мяч стал для хавбека вторым в 46-ти матчах всех турниров в нынешнем сезоне. На его счету также 12 результативных передач. «Юргорден» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Мальме» на четыре очка.
В июле Чельстрем расторг контракт с швейцарским «Грассхоппером». Прежде выступал за «Спартак», «Арсенал» и «Лион».
Kim Källström bugün şöyle bir gol attı pic.twitter.com/HQ05n4eGgP— Emrah Çetin (@Jumanjiyo) 16 сентября 2017 г.