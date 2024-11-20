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    Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией

    УЕФА наказал сборную Косово за уход с поля в компенсированное время второго тайма матча Лиги наций против Румынии.

    • Косоварам не понравились скандирования с трибун.
    • Игроки ушли в раздевалку, где стали есть пиццу.
    • Они оставили после себя беспорядок.

    Сборная Косово получила техническое поражение со счетом 0:3. Команду оштрафовали на 6 тысяч долларов.

    Румынскую федерацию за необеспечение безопасности оштрафовали на 128 тысяч долларов. Следующий домашний матч румыны проведут без зрителей.

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    Источник: УЕФА

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    20.11.2024 18:40
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