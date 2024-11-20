Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией

УЕФА наказал сборную Косово за уход с поля в компенсированное время второго тайма матча Лиги наций против Румынии.

Косоварам не понравились скандирования с трибун.

Игроки ушли в раздевалку, где стали есть пиццу.

Они оставили после себя беспорядок.

Сборная Косово получила техническое поражение со счетом 0:3. Команду оштрафовали на 6 тысяч долларов.

Румынскую федерацию за необеспечение безопасности оштрафовали на 128 тысяч долларов. Следующий домашний матч румыны проведут без зрителей.

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