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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Грассхоппер
Серветт - Грассхоппер: обзор матча 27 августа 2022
Серветт
27.08.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Грассхоппер
44'
А. Антунес
79'
М. Стеванович
90+6'
Б. Фофана
20'
Й. Северен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Грассхоппер
ГОЛ! 3:1!
Б. Фофана
90'
+6
Желтая карточка
Г. Клиши
90'
+5
Замена
С. Руй
️️️️
Д. Дулин
90'
+1
85'
Замена
М. Шабани
️️️️
Х. Кавабе
85'
Замена
Д. Какури
️️️️
К. Херц
85'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Г. Моранди
84'
Вторая желтая
Н. Лосли
ГОЛ! 2:1!
М. Стеванович
Пас отдал
Т. Валь
79'
75'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Р. Дадашов
74'
Желтая карточка
Б. Болла
Замена
Б. Фофана
️️️️
П. Пфлюке
74'
Замена
Т. Валь
️️️️
А. Антунес
74'
Желтая карточка
Д. Дулин
65'
61'
Замена
Ф. Момо
️️️️
П. Пушич
ГОЛ! 1:1!
А. Антунес
Пас отдал
Р. Роделен
44'
Желтая карточка
М. Бауэр
42'
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Северен
16'
Желтая карточка
Н. Лосли
Замена
М. Бауэр
️️️️
М. Диалло
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
10
Бубакар Фофана
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
8
Дион Какури
ЦП
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
3
Вуйоз
25
Диалло
28
Дулин
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
14
Пфлюке
23
Роделен
4-4-2
99
Морейра
33
Марграйтер
15
Секо
77
Болла
20
Лосли
70
Пушич
31
Шмид
24
Херц
6
Кавабе
9
Дадашов
11
Моранди
28
Дулин
4
Руй
4
Руй
28
Дулин
25
Диалло
26
Бауэр
26
Бауэр
25
Диалло
8
Антунес
25
Валь
25
Валь
8
Антунес
14
Пфлюке
10
Фофана
10
Фофана
14
Пфлюке
24
Херц
8
Какури
8
Какури
24
Херц
6
Кавабе
37
Шабани
37
Шабани
6
Кавабе
11
Моранди
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
9
Дадашов
7
Шеттине
7
Шеттине
9
Дадашов
70
Пушич
22
Момо
22
Момо
70
Пушич
Остались в запасе
Серветт
Грассхоппер
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
71
Джастин Хаммел
ВР
25
Наджак
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
25
Наджак
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Серветт - Грассхоппер
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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