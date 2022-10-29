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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лугано
Серветт - Лугано: обзор матча 29 октября 2022
Серветт
29.10.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Лугано
3'
С. Руй
26'
М. Стеванович
41'
Ж. Целар
82'
У. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Лугано
88'
Вторая желтая
М. Валенсуэла
Замена
Т. Валь
️️️️
Т. Конья
85'
82'
ГОЛ! 2:2!
У. Думбия
Пас отдал
М. Хайле-Селасси
76'
Замена
М. Амура
️️️️
М. Боттани
Замена
Р. Роделен
️️️️
М. Диалло
70'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
П. Пфлюке
70'
68'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Р. Штеффен
68'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Х. Маю
68'
Замена
У. Бизлими
️️️️
Д. Саббатини
61'
Желтая карточка
Д. Саббатини
51'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
Замена
А. Барон
️️️️
Д. Дулин
46'
45'
+3
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
Красная карточка
С. Руй
44'
41'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Целар
Пас отдал
Л. Лукас Маи
ГОЛ! 2:0!
М. Стеванович
Пас отдал
Т. Конья
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Руй
Пас отдал
П. Пфлюке
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
4-1-2-3
32
Фрик
3
Клиши
3
Вуйоз
4
Руй
25
Диалло
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
10
Фофана
14
Пфлюке
4-1-2-1-2
1
Сайпи
17
Маи
21
Хайдари
34
Аригони
16
Валенсуэла
20
Думбия
14
Саббатини
14
Маю
11
Штеффен
10
Боттани
9
Целар
28
Дулин
6
Барон
6
Барон
28
Дулин
14
Пфлюке
10
Кеспедес
10
Кеспедес
14
Пфлюке
8
Конья
25
Валь
25
Валь
8
Конья
25
Диалло
23
Роделен
23
Роделен
25
Диалло
14
Саббатини
25
Бизлими
25
Бизлими
14
Саббатини
14
Маю
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
14
Маю
10
Боттани
9
Амура
9
Амура
10
Боттани
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
11
Штеффен
31
Алиседа
31
Алиседа
11
Штеффен
Остались в запасе
Серветт
Лугано
12
Эдин Омераджич
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Серветт - Лугано
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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Серветт
- : -
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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