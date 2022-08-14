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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 14 августа 2022
Янг Бойз
14.08.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Серветт
29'
Ф. Ридер
78'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Серветт
88'
Замена
Т. Маньин
️️️️
М. Диалло
Замена
Ф. Угринич
️️️️
В. Сьерро
80'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Ж. Лефор
79'
ГОЛ! 2:0!
С. Иттен
78'
66'
Замена
А. Антунес
️️️️
Р. Роделен
66'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Б. Фофана
66'
Замена
Т. Валь
️️️️
Д. Дулин
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
59'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Ш. Ниасс
59'
Желтая карточка
М. Нгамале
48'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ридер
Пас отдал
Ж. Нсаме
29'
11'
Желтая карточка
С. Руй
Желтая карточка
С. Зесигер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Бубакар Фофана
ЦФ
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
21
Лефор
5
Камара
15
Зесигер
27
Блум
19
Ниасс
4
Сьерро
32
Ридер
13
Нгамале
12
Элиа
17
Нсаме
4-1-2-3
32
Фрик
25
Диалло
4
Руй
3
Вуйоз
19
Северен
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
23
Роделен
14
Пфлюке
10
Фофана
19
Ниасс
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
19
Ниасс
21
Лефор
27
Рюгг
27
Рюгг
21
Лефор
4
Сьерро
23
Угринич
23
Угринич
4
Сьерро
17
Нсаме
10
Иттен
10
Иттен
17
Нсаме
25
Диалло
2
Маньин
2
Маньин
25
Диалло
28
Дулин
25
Валь
25
Валь
28
Дулин
23
Роделен
8
Антунес
8
Антунес
23
Роделен
10
Фофана
11
Оберлен
11
Оберлен
10
Фофана
Остались в запасе
Янг Бойз
Серветт
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
12
Эдин Омераджич
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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