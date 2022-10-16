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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Базель
Серветт - Базель: обзор матча 16 октября 2022
Серветт
16.10.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Базель
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Д. Дулин
86'
Желтая карточка
Д. Дулин
80'
Замена
Т. Валь
️️️️
А. Антунес
78'
74'
Замена
Б. Финк
️️️️
Ж. Огустен
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Б. Фофана
67'
61'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Т. Джака
61'
Замена
А. Каде
️️️️
А. Зекири
46'
Замена
Д. Ндой
️️️️
В. Бюргер
46'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Р. Калафьори
19'
Желтая карточка
А. Комас
10'
Желтая карточка
Ж. Огустен
9'
Желтая карточка
Р. Калафьори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
10
Бубакар Фофана
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Фрик
3
Клиши
3
Вуйоз
4
Руй
25
Диалло
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
8
Антунес
10
Фофана
4-4-2
1
Хитц
5
Ланг
3
Комас
3
Пельмар
33
Калафьори
34
Джака
18
Бюргер
17
Диуф
20
Фрай
9
Зекири
97
Огустен
28
Дулин
10
Кеспедес
10
Кеспедес
28
Дулин
8
Антунес
25
Валь
25
Валь
8
Антунес
10
Фофана
14
Пфлюке
14
Пфлюке
10
Фофана
33
Калафьори
3
Каттербах
3
Каттербах
33
Калафьори
18
Бюргер
14
Ндой
14
Ндой
18
Бюргер
34
Джака
11
Амдуни
11
Амдуни
34
Джака
9
Зекири
30
Каде
30
Каде
9
Зекири
97
Огустен
21
Финк
21
Финк
97
Огустен
Остались в запасе
Серветт
Базель
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
13
Мирко Сальви
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Серветт - Базель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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