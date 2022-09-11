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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Цюрих
Серветт - Цюрих: обзор матча 11 сентября 2022
Серветт
11.09.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Цюрих
3'
Т. Конья
43'
М. Бауэр
90+5'
Д. Дулин
21'
Д. Окита
50'
Д. Окита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Цюрих
ГОЛ! 3:2!
Д. Дулин
Пас отдал
Т. Валь
90'
+5
Желтая карточка
Д. Дулин
87'
81'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Т. Айегун
Замена
Б. Фофана
️️️️
Р. Роделен
76'
Замена
Т. Валь
️️️️
А. Антунес
76'
Желтая карточка
Э. Кривелли
75'
74'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
А. Маркезано
72'
Вторая желтая
Д. Окита
64'
Желтая карточка
Ф. Алити
Замена
Э. Кривелли
️️️️
П. Пфлюке
63'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Т. Конья
63'
57'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
55'
Желтая карточка
Д. Окита
50'
ГОЛ! 2:2!
Д. Окита
Пас отдал
Ф. Алити
ГОЛ! 2:1!
М. Бауэр
Пас отдал
Т. Конья
43'
21'
ГОЛ! 1:1!
Д. Окита
Пас отдал
О. Селнаэс
ГОЛ! 1:0!
Т. Конья
Пас отдал
М. Стеванович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
14
Sidiki Camara
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Бубакар Фофана
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
3
Вуйоз
26
Бауэр
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
8
Антунес
14
Пфлюке
23
Роделен
2-1-4-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
5
Алити
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
5
Метс
14
Окита
3
Герреро
15
Айегун
8
Антунес
25
Валь
25
Валь
8
Антунес
8
Конья
7
Кутеса
7
Кутеса
8
Конья
23
Роделен
10
Фофана
10
Фофана
23
Роделен
14
Пфлюке
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Пфлюке
15
Айегун
27
Рохнер
27
Рохнер
15
Айегун
19
Маркезано
10
Авдияй
10
Авдияй
19
Маркезано
Остались в запасе
Серветт
Цюрих
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Серветт - Цюрих
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Серветт
- : -
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21.11.2026
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08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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3 : 5
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Тун
Информация о матче
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